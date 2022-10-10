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«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

вчера, 08:55
Копенгаген

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.12. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 24 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle24.979.041.13
Лига Ставок 17.00 8.80 1.15
Мелбет 22.00 10.00 1.15
1XBET 22.00 10.00 1.15

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Копенгаген» набрал только одно очко после трех туров в Лиге Чемпионов и не смог забить ни одного мяча. Побороться за Лигу Чемпионов реальных шансов у коллектива уже нет, но третье место в группе и путевка в Лигу Европы еще вполне реальна. В прошлом матче «Копенгаген» сыграл в чемпионате вничью с «Норшелландом» (1:1), а в Лиге Чемпионов крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:5).

«Манчестер Сити» практически не имел проблем в первом круге группового этапа Лиги Чемпионов и сейчас уверенно лидирует с девятью набранными баллами. Куда сложнее ситуация команды в чемпионате, где она отстает от «Арсенала» на один пункт, и вся борьба там только начинается. Два последних матча «горожан» завершились крупными победами над «Саутгемптоном» (4:0) и «Копенгагеном» (5:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»
  • «Копенгаген» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл два последних матча с «Копенгагеном»

Прогноз

«Манчестер Сити» на голову сильнее своего соперника, и мы предполагаем, что у хозяев снова не будет шансов, как и неделю назад. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-2.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.37 2.59 1.53
Лига Ставок 2.60 1.48
Мелбет 3.08 1.33
1XBET 3.08 1.33
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:10
Победа Сити и тб 2,5
Gahi
Gahi
вчера в 09:00
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (2:0) в этом матче.
Гость
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