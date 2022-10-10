«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

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вчера, 08:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.12. Успех «Копенгагена» оценивается по коэффициенту 24 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 8.5.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.88. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Копенгаген» набрал только одно очко после трех туров в Лиге Чемпионов и не смог забить ни одного мяча. Побороться за Лигу Чемпионов реальных шансов у коллектива уже нет, но третье место в группе и путевка в Лигу Европы еще вполне реальна. В прошлом матче «Копенгаген» сыграл в чемпионате вничью с «Норшелландом» (1:1), а в Лиге Чемпионов крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:5).

«Манчестер Сити» практически не имел проблем в первом круге группового этапа Лиги Чемпионов и сейчас уверенно лидирует с девятью набранными баллами. Куда сложнее ситуация команды в чемпионате, где она отстает от «Арсенала» на один пункт, и вся борьба там только начинается. Два последних матча «горожан» завершились крупными победами над «Саутгемптоном» (4:0) и «Копенгагеном» (5:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Копенгагена» завершились исходом «обе забьют»

«Копенгаген» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл два последних матча с «Копенгагеном»

Прогноз

«Манчестер Сити» на голову сильнее своего соперника, и мы предполагаем, что у хозяев снова не будет шансов, как и неделю назад. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-2.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.