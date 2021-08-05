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«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2021)

вчера, 20:50

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур чемпионата Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Генк».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.722.09
Мелбет 3.32 3.74 2.09
1XBET 3.32 3.74 2.09
BetBoom 3.35 3.60 2.04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Кортрейка» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Генк», отпустив своего полузащитника в Германию, выдал очень хороший конец прошлого сезона и завоевал право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Однако команда уже проиграла первый домашний матч и существенно ухудшила свои шансы на проход дальше. В чемпионате страны коллектив также стартовал неудачно, набрав всего одно очко в двух поединках. В прошлой игре Лиги чемпионов «Генк» проиграл «Шахтеру» (1:2), а ранее в чемпионате команда уступила «Остенде» (3:4).

«Кортрейк» является единственной командой в чемпионате, которая выиграла два стартовых поединка, что можно назвать отличным результатом для этого скромного коллектива. В ближайшей встрече их ждет очень серьезный соперник. Последние две игры чемпионата «Кортрейк» выиграл у «Антверпена» (1:0) и «Серен Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Генка» закончились исходом «обе забьют»
• «Кортрейк» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
• Три из четырех последних матчей между командами на поле «Кортрейка» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Генк» забивает уже в 13 матчах подряд на выезде во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на «Кортрейк» можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.73 2.15
Мелбет 2.18 1.70
1XBET 2.18 1.70
BetBoom 3.30 1.29 2.10 1.67 1.65 2.13
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