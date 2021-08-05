«Кортрейк» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (07.08.2021)

1628185845

вчера, 20:50

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам третий тур чемпионата Бельгии. «Кортрейк» ждет в гости «Генк».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.08. Победа «Кортрейка» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.59.

Форма команд

«Генк», отпустив своего полузащитника в Германию, выдал очень хороший конец прошлого сезона и завоевал право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Однако команда уже проиграла первый домашний матч и существенно ухудшила свои шансы на проход дальше. В чемпионате страны коллектив также стартовал неудачно, набрав всего одно очко в двух поединках. В прошлой игре Лиги чемпионов «Генк» проиграл «Шахтеру» (1:2), а ранее в чемпионате команда уступила «Остенде» (3:4).

«Кортрейк» является единственной командой в чемпионате, которая выиграла два стартовых поединка, что можно назвать отличным результатом для этого скромного коллектива. В ближайшей встрече их ждет очень серьезный соперник. Последние две игры чемпионата «Кортрейк» выиграл у «Антверпена» (1:0) и «Серен Юнайтед» (2:0).

Информация для ставок

• Восемь последних матчей «Генка» закончились исходом «обе забьют»

• «Кортрейк» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

• Три из четырех последних матчей между командами на поле «Кортрейка» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Генк» забивает уже в 13 матчах подряд на выезде во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на «Кортрейк» можно по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Мелбет.