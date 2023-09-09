Косово — Швейцария. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (09.09.2023)

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сегодня, 08:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.62. Победа Косово оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

За первые четыре тура сборная Косово разжилась всего тремя пунктами и вряд ли сможет побороться с первой тройкой за выход из группы. Тем не менее коллектив может создать проблемы на ровном месте практически любому сопернику, и Швейцария не является исключением, поэтому встреча будет тяжелой для обеих сборных. В прошлой игре Косово уступил Беларуси (1:2), а ранее поделил очки с Румынией (1:1).

Сборная Швейцарии является лидером своей группы с десятью набранными очками и опережает ближайшего соперника на два пункта. Команда привыкла выигрывать квалификации, поэтому в предстоящей встрече с аутсайдером постарается добиться важной победы и как минимум сохранить за собой первую строчку. В прошлом туре Швейцария не смогла обыграть Румынию (2:2), а ранее вырвала победу у Андорры (2:1).

Информация для ставок

Швейцария выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей Косово завершились ничейными результатами

Единственный товарищеский матч между сборными завершился вничью (1:1)

Прогноз

Швейцария не позволит себе вторую осечку подряд в квалификации, поэтому с большой вероятностью одержит победу. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.