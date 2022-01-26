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Коста-Рика – Панама. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

вчера, 18:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Коста-Рика. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Панамы оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.25 3.05 3.55
1XBET 2.28 3.14 3.44
BetBoom 2.30 3.10 3.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.86. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.14.

Форма команд

Команда Панамы неплохо выступает в этой квалификации и сохраняет шансы на выход из группы. Коллектив занимает четвертое место с 14 очками, однако эта позиция дает право сыграть в плей-офф за выход, а ближайший преследователь отстает на пять очков. Предстоящий матч с Коста-Рикой станет решающим для обеих сборных, поэтому будет нервным и напряженным. В последнем туре Панама выиграла у Сальвадора (2:1), а ранее оказалась сильнее Гондураса (3:2).

От сборной Коста-Рики болельщики ожидали лучших результатов, но команда все еще сохраняет шансы пробиться на ЧМ 2022 в Катаре. Коста-Рика занимает пятое место с девятью очками, и чтобы догнать конкурентов, ей придется выигрывать все оставшиеся матчи, что сделать будет непросто. Команда мало забивает, но и обладает прочной защитой, поэтому разница мячей довольно невелика (6:7). Два последних поединка Коста-Рики завершились победой над Гондурасом (2:1) и поражением от Канады (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча Панамы завершились исходом «обе забьют»
  • Коста-Рика выиграла только четыре домашних матча из десяти последних
  • Панама выиграла три из четырех последних матчей у Коста-Рики
  • Шесть из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Коста-Рика обязана побеждать, если хочет еще побороться за выход на Чемпионат Мира, но мы предполагаем, что команде не хватит ресурсов забрать три очка в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку, что команды не порадуют болельщиков забитыми мячами, а именно тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.52 2.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:35
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 19:15
Возможен ничейный результат
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