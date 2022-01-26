Коста-Рика – Панама. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 18:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Коста-Рика. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа сборной Панамы оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.86. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.14.

Форма команд

Команда Панамы неплохо выступает в этой квалификации и сохраняет шансы на выход из группы. Коллектив занимает четвертое место с 14 очками, однако эта позиция дает право сыграть в плей-офф за выход, а ближайший преследователь отстает на пять очков. Предстоящий матч с Коста-Рикой станет решающим для обеих сборных, поэтому будет нервным и напряженным. В последнем туре Панама выиграла у Сальвадора (2:1), а ранее оказалась сильнее Гондураса (3:2).

От сборной Коста-Рики болельщики ожидали лучших результатов, но команда все еще сохраняет шансы пробиться на ЧМ 2022 в Катаре. Коста-Рика занимает пятое место с девятью очками, и чтобы догнать конкурентов, ей придется выигрывать все оставшиеся матчи, что сделать будет непросто. Команда мало забивает, но и обладает прочной защитой, поэтому разница мячей довольно невелика (6:7). Два последних поединка Коста-Рики завершились победой над Гондурасом (2:1) и поражением от Канады (0:1).

Информация для ставок

Четыре последних матча Панамы завершились исходом «обе забьют»

Коста-Рика выиграла только четыре домашних матча из десяти последних

Панама выиграла три из четырех последних матчей у Коста-Рики

Шесть из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Коста-Рика обязана побеждать, если хочет еще побороться за выход на Чемпионат Мира, но мы предполагаем, что команде не хватит ресурсов забрать три очка в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку, что команды не порадуют болельщиков забитыми мячами, а именно тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.86 в букмекерской конторе Фонбет.