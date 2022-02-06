ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ковентри Сити» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.02.2022).

вчера, 16:42

8 февраля 2022 года состоится матч «Ковентри Сити — Блэкпул». Игра пройдет на домашнем стадионе «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.324.47
Мелбет 1.89 3.64 4.24
1XBET 1.89 3.64 4.24
BetBoom 1.89 3.47 4.32

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ковентри Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 4.40. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ковентри Сити» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Ковентри» показывает плохой уровень игры и часто теряет очки — поражение от «Мидлсбро» со счетом 1:0, а также от КПР 1:2 и победа над «Сток Сити» 1:0.

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Блэкпул» выглядит неплохо и часто набирает очки, по форме команда смотрится лучше оппонента — победа над «Бристоль Сити» со счетом 3:1, а также ничья с «Фулхэмом» 1:1 и три балла с «Миллуоллом» 1:0.

Информация для ставок

  • «Ковентри Сити» проиграл три матча из последних пяти
  • «Блэкпул» не проигрывает три поединка кряду
  • У «Ковентри Сити» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз


В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Блэкпула» по коэффициенту 1.95. Команда очень хорошо смотрится в последних матчах и имеет все шансы на то, чтобы огорчить оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.58 1.74 2.13
Мелбет 1.80 2.12
1XBET 1.80 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:22
Победа команды хозяев в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100