«Ковентри Сити» — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.02.2022).

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вчера, 16:42

8 февраля 2022 года состоится матч «Ковентри Сити — Блэкпул». Игра пройдет на домашнем стадионе «Ковентри Сити» в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Ковентри Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 4.40. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ковентри Сити» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и девять поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 31 мяч. В последних встречах «Ковентри» показывает плохой уровень игры и часто теряет очки — поражение от «Мидлсбро» со счетом 1:0, а также от КПР 1:2 и победа над «Сток Сити» 1:0.

«Блэкпул» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 40 баллов. У команды 11 побед, семь ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 32 гола и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Блэкпул» выглядит неплохо и часто набирает очки, по форме команда смотрится лучше оппонента — победа над «Бристоль Сити» со счетом 3:1, а также ничья с «Фулхэмом» 1:1 и три балла с «Миллуоллом» 1:0.

Информация для ставок

«Ковентри Сити» проиграл три матча из последних пяти

«Блэкпул» не проигрывает три поединка кряду

У «Ковентри Сити» два забитых мяча за три последних матча

Прогноз



В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Блэкпула» по коэффициенту 1.95. Команда очень хорошо смотрится в последних матчах и имеет все шансы на то, чтобы огорчить оппонента.

