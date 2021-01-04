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«Козенца» — «Эмполи»: прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

04 января 2021, 13:53

4 января «Козенца» встречается с «Эмполи» в матче Серии В. Чьи шансы на успех выглядят предпочтительнее?

Италия. Серия B 2020/2021
Козенца
Эмполи
0 : 2
завершен
04 января 2021, 17:00
понедельник
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.212.26
Fonbet Live! 100.00 6.60 1.12
Мелбет 3.79 3.34 2.02
Лига ставок 3.75 3.30 1.99

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити в этом поединке нет ярко выраженного фаворита. Сыграть победу «Козенцы» можно с котировкой 3,40, ничья доступна на значении 3,10, а триумф команды гостей доступен за 2,31. Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 гола. Больше можно взять за 2,15, а меньше находится на отметке 1,78.

Форма команд

«Козенца» не проигрывает на протяжении трех последних матчей – три ничьих. На текущий момент на 15-й позиции находится команда в Серии В. Исключительно по дополнительным показателям она превосходит ближайших преследователей в борьбе за спасительную зону.

«Эмполи» является лидером второго по силе чемпионата Италии. Однако не хватает команде стабильности в результатах. На протяжении одиннадцати последних встреч клуб не проигрывает, но победы чередуются ничьими. «Эмполи» в прошлом туре расписал мировую с «Асколи» (1:1).

Информация для ставок

• «Козенца» не побеждает на домашней арене на протяжении пяти игр
• «Эмполи» не проигрывает в гостях на протяжении пяти последних встреч
• В трех последних междусобойчиках команд «Козенца» одерживала победу

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре у «Эмполи» не столь очевидное преимущество. Потенциально «Козенца» способна значительно прибавить. Потенциал команды — это явно не борьба за вылет. Не исключаем ничейный исход в этой встрече.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.643.212.26
Fonbet Live! 100.00 6.60 1.12
Мелбет 3.79 3.34 2.02
Лига ставок 3.75 3.30 1.99
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shlomo
shlomo
04 января в 13:58
Эмполи не проиграет...и Тб еще сделают
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