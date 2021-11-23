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КПР — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

23 ноября 2021, 17:31

КПР примет «Хаддерсфилд» на стадионе «Киан Принс Фаундейшн» в Лондоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Англия. Чемпионшип 2021/2022
КПР
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
завершен
24 ноября 2021, 22:45
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.023.514.02
BetBoom 2.03 3.38 3.83

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — КПР. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 3.80.

Дополнительная ставка на матч «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

КПР в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Английский коллектив набрал 29 баллов. В последних трех играх КПР выиграл у «Лутон Тауна», сыграл вничью с «Блэкпулом» и обыграл «Кардифф», итого — семь баллов в активе.

«Хаддерсфилд» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе 28 пунктов. В последних играх английский коллектив победил «Вест Бромвич», проиграл «Кардиффу» и сыграл вничью с «Петерборо».

Информация для ставок

  • «Хаддерсфилд» побеждал в 15 матчах против КПР
  • У «Хаддерсфилда» 50 забитых мячей в ворота КПР
  • КПР победил «Хаддерсфилд» в 13 матчах и забил 46 мячей за всю историю противостояний, в среднем за матч — 1.24 гола

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.60. Эти команды традиционно много забивают друг другу, но сейчас они находятся не в той форме, чтобы радовать публику обилием забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.54 1.83 2.07 1.46 2.91
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Все комментарии
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23 ноября в 20:28
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) выиграет матч.
Gahi
Gahi
23 ноября в 18:56
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
hk2pn93h5hr8
hk2pn93h5hr8
23 ноября в 18:12
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) одержит победу.
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