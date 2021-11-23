КПР — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 17:31

КПР примет «Хаддерсфилд» на стадионе «Киан Принс Фаундейшн» в Лондоне. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — КПР . Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 3.80.

Дополнительная ставка на матч «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 2.00.

Форма команд

КПР в нынешнем сезоне идет на шестой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Английский коллектив набрал 29 баллов. В последних трех играх КПР выиграл у «Лутон Тауна», сыграл вничью с «Блэкпулом» и обыграл «Кардифф», итого — семь баллов в активе.

«Хаддерсфилд» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе 28 пунктов. В последних играх английский коллектив победил «Вест Бромвич», проиграл «Кардиффу» и сыграл вничью с «Петерборо».

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» побеждал в 15 матчах против КПР

У «Хаддерсфилда» 50 забитых мячей в ворота КПР

КПР победил «Хаддерсфилд» в 13 матчах и забил 46 мячей за всю историю противостояний, в среднем за матч — 1.24 гола

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.60. Эти команды традиционно много забивают друг другу, но сейчас они находятся не в той форме, чтобы радовать публику обилием забитых мячей.