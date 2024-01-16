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«КПР» — «Миллуол». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.01.2024)

вчера, 10:23
Миллуол

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «КПР» можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45. На успех «Миллуол» коэффициент достигает 3.05. Сделать ставку на ничью в этом противостоянии можно по коэффициенту 3.1.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.45. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.05.

Форма команд

«КПР» является одним из аутсайдеров второго дивизиона Англии и за последних пять матчей набрал всего один балл. Команда располагается на предпоследнем 23 месте с 21 баллом, и чтобы покинуть зону вылета, ей необходимо отыграть минимум пять очков. В домашней встрече с «Миллуолом» хозяевам важно набирать очки и продолжать борьбу за сохранение прописки. Два последних матча «КПР» завершились поражениями от «Уотфорда» в чемпионате (1:2) и «Борнмута» в кубке ФА (2:3).

«Миллуол» также не хватает звезд с неба, но от зоны вылета, к радости болельщиков клуба, находится далековато. Команда занимает 16 место с 32 пунктами и при удачном стечении обстоятельств и победах, даже может побороться за зону плей-офф. В прошлом туре Чемпионшипа «Миллуол» уступил «Мидслбро» (1:3), а в кубке ФА проиграл «Лестеру» (2:3).

Информация для ставок

  • «Миллуол» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «КПР» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Миллуол» выиграл три из пяти последних встреч с «КПР» при одном поражении
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Миллуол» на данный момент выглядит сильнее своего соперника и вряд ли позволит себя обыграть. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
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вчера в 16:56
Матч будет напряженным и решающим для обеих команд. Игра будет проходить на встречных курсах, и успех будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты.
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вчера в 16:55
В свете последних неудач «КПР», домашние стены могут стать ключевым фактором для команды в этом матче.
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вчера в 16:54
«Миллуол», находится в более стабильном положении, мотивирован на победу, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице.
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вчера в 16:53
«КПР» занимает одно из последних мест и нуждается в наборе очков, чтобы избежать вылета. Так, что КПР» будет стремиться прервать свою серию поражений.
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t4nc26rqqx87
вчера в 11:19
Гости в этом матче может и не явные фавориты но проиграть этот матч не должны.
Гость
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