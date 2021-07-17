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«Краснодар-2» — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

сегодня, 00:05

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 2-й тур второго по силе чемпионата России. «Краснодар-2» ждет в гости «Аланию». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Алания». Команда играет на выезде, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Краснодара-2» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«Краснодар-2» начал сезон с ничейного результата и в дальнейшем будет стараться набирать очки в матчах, где это возможно. В первом туре ФНЛ «Краснодар-2» сыграл вничью со «Спартаком-2» (0:0).

Целью «Алании» является выход в РПЛ, команда будет прилагать максимум усилий для ее осуществления. Коллектив в прошлом сезоне выступал достаточно стабильно и занял четвертое место. В прошлом матче «Алания» сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1), а ранее в товарищеском матче уступила «Чайке» (0:4).

Информация для ставок

• В четырех из шести последних матчей «Краснодара-2» был зафиксирован исход «обе забьют — нет»
• «Алания» проиграла только три из последних десяти выездных матчей во всех турнирах
• «Алания» выиграла три последних матча у «Краснодара-2»

Прогноз

«Алания» начинает новый путь в ФНЛ, терять очки во втором матче подряд команда очень не хочет. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ с «Балтикой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.46 1.88 1.94 1.50 2.60
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Победа Алании
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