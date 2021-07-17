«Краснодар-2» — «Алания». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 2-й тур второго по силе чемпионата России. «Краснодар-2» ждет в гости «Аланию». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Алания». Команда играет на выезде, поставить на её победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Краснодара-2» оценивается по 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.
Форма команд
«Краснодар-2» начал сезон с ничейного результата и в дальнейшем будет стараться набирать очки в матчах, где это возможно. В первом туре ФНЛ «Краснодар-2» сыграл вничью со «Спартаком-2» (0:0).
Целью «Алании» является выход в РПЛ, команда будет прилагать максимум усилий для ее осуществления. Коллектив в прошлом сезоне выступал достаточно стабильно и занял четвертое место. В прошлом матче «Алания» сыграла вничью с «КАМАЗом» (1:1), а ранее в товарищеском матче уступила «Чайке» (0:4).
Информация для ставок
• В четырех из шести последних матчей «Краснодара-2» был зафиксирован исход «обе забьют — нет»
• «Алания» проиграла только три из последних десяти выездных матчей во всех турнирах
• «Алания» выиграла три последних матча у «Краснодара-2»
Прогноз
«Алания» начинает новый путь в ФНЛ, терять очки во втором матче подряд команда очень не хочет. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ с «Балтикой».