«Краснодар» — «Химки». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (01.08.2021)

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вчера, 21:18

1 августа 2021 года «Краснодар» сыграет против «Химок» в рамках второго тура чемпионата России. РПЛ стартовала недавно, но за ней уже интересно наблюдать, особенно за клубом «Краснодар», который вошел в сезон с новым тренером. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок в России.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Краснодар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.53. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.50 и на победу гостей по коэффициенту 6.20.

Форма команд

«Краснодар» неплохо стартовал в РПЛ . Команда выиграла свой первый поединок и забила три мяча, «быки» так и не пропустили голов. В товарищеских матчах «Краснодар» выглядел не лучшим образом, команда часто проигрывала и не могла похвастаться хорошим уровнем футбола. В первом туре РПЛ клуб показал, что способен удивлять. Виктор Ганчаренко показывает, что может подстраиваться под своего соперника, тем интереснее будет следить за «быками».

«Химки» не могут похвастаться хорошими результатами. Клуб проиграл свой первый матч в РПЛ со счетом 1:3. Команда расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. Подготовка к новому сезону также получилась у «Химок» не самой хорошей. Клуб плохо выглядел в товарищеских матчах, мало забивал и много пропускал. «Химки» рискуют стать одним из тех клубов, который будет бороться за выживание в новом сезоне Премьер-Лиги. В этом поединке клуб выглядит очевидным аутсайдером.

Информация для ставок

«Химки» проиграли шесть поединков кряду

«Краснодар» не проигрывает три поединка кряду

«Химки» пропускают голы шесть матчей подряд

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Краснодара» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предложили необычный вариант ставки на матч между «Уралом» и «Нижним Новгородом».