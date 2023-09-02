«Краснодар» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (02.09.2023)

1693641105

вчера, 10:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.32. Победа «Спартака» оценивается за 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Краснодар» на данный момент является лидером РПЛ , что стало большой неожиданностью для многих любителей футбола. Коллектив набрал 14 очков и только на один пункт опережает «Зенит» и «Урал». «Быки» уже проигрывали в нынешнем сезоне «народной команде» в рамках кубка, поэтому имеет хороший шанс взять реванш. Два последних матча «Краснодара» завершились победой над «Пари НН» в кубке России (1:0) и ничьей с «Факелом» в чемпионате (0:0).

«Спартак» откровенно плохо выглядел в последних матчах чемпионата, однако красивая и крупная победа в кубке над «Динамо» (4:1) дает болельщикам повод для оптимизма. Сейчас «красно-белые» имеют в своем активе 10 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В одном из двух главных поединков этого тура гости постараются еще раз обыграть «Краснодар» и подняться вверх на несколько позиций. В прошлом туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью на своем поле с «Ахматом» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Краснодара» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» проиграл четыре последних матча «Спартаку»

Восемь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить такой исход. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.