«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (23.07.2022)

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21 июля 2022, 14:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Краснодара» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Краснодар» немного удивил болельщиков в прошлом поединке и на своем поле не смог обыграть новичка РПЛ . Теперь коллектив ждет более сложное испытание одним из самых известных клубов России, который приедет бороться за победу. Оба коллектива имеют по одному очку, поэтому игра возможно пройдет на встречных курсах. В прошлом матче «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а в товарищеской встрече обыграл «Ростов» (2:1).

«Спартак» начинает новый путь после множества изменений, которые постигли команду. Начать его с победы неделю назад «красно-белым» не удалось, однако все еще можно исправить в матче с соперником, которые с годами становится принципиальным. Всех болельщиков ждет интересный и неуступчивый поединок. В первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а ранее крупно уступил «Зениту» в Суперкубке России (0:4).

Информация для ставок

«Краснодар» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Спартак» смог выиграть только три выездных матча из десяти за последнее время

Пять из шести матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл три из пяти последних матчей у «Краснодара», а проиграл в двух

Прогноз

Команды на данном этапе выглядят примерно на одинаковом уровне, поэтому логичным исходом поединка была бы ничья. Сделать ставку на такой исход можно по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.