«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.05.2021)

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сегодня, 06:46

«Кристал Пэлас» сыграет против «Астон Виллы» в рамках 36-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Астон Виллу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.38. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Кристал Пэлас» представлена коэффициентом 3.1.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал 41 очко и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 побед, 8 ничьих и 16 поражений. «Стекольщики» в этом сезоне забили 37 мячей и пропустили 59 голов. «Кристал Пэлас» находится в плохой форме, с большим трудом набирая очки.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в чемпионате. В активе клуба из Бирмингема 48 очков. В нынешнем сезоне «львы» победили в 14 поединках, 6 раз сыграли вничью и проиграли в 14 матчах. На счету команды 49 забитых мячей и 41 пропущенный гол. «Астон Вилла» показывает чуть более убедительные результаты, чем «Пэлас», но победы даются ей так же тяжело.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл четыре поединка из последних пяти

«Астон Вилла» выиграла один матч из последних шести

«Кристал Пэлас» пропустил 11 мячей в 5 последних матчах

Прогноз