«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.05.2021)

«Кристал Пэлас» сыграет против «Астон Виллы» в рамках 36-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Астон Виллу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.38. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Кристал Пэлас» представлена коэффициентом 3.1.
Форма команд
«Кристал Пэлас» набрал 41 очко и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 побед, 8 ничьих и 16 поражений. «Стекольщики» в этом сезоне забили 37 мячей и пропустили 59 голов. «Кристал Пэлас» находится в плохой форме, с большим трудом набирая очки.
«Астон Вилла» занимает 11-е место в чемпионате. В активе клуба из Бирмингема 48 очков. В нынешнем сезоне «львы» победили в 14 поединках, 6 раз сыграли вничью и проиграли в 14 матчах. На счету команды 49 забитых мячей и 41 пропущенный гол. «Астон Вилла» показывает чуть более убедительные результаты, чем «Пэлас», но победы даются ей так же тяжело.
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» проиграл четыре поединка из последних пяти
- «Астон Вилла» выиграла один матч из последних шести
- «Кристал Пэлас» пропустил 11 мячей в 5 последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на победу «Астон Виллы» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.7.