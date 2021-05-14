ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.05.2021)

сегодня, 06:46

«Кристал Пэлас» сыграет против «Астон Виллы» в рамках 36-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.622.38
Лига Ставок 3.05 3.55 2.33
BetBoom 3.16 3.46 2.34

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Астон Виллу» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.38. Ничейный исход оценивается в 3.4. Победа «Кристал Пэлас» представлена коэффициентом 3.1.

Форма команд

«Кристал Пэлас» набрал 41 очко и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 11 побед, 8 ничьих и 16 поражений. «Стекольщики» в этом сезоне забили 37 мячей и пропустили 59 голов. «Кристал Пэлас» находится в плохой форме, с большим трудом набирая очки.

«Астон Вилла» занимает 11-е место в чемпионате. В активе клуба из Бирмингема 48 очков. В нынешнем сезоне «львы» победили в 14 поединках, 6 раз сыграли вничью и проиграли в 14 матчах. На счету команды 49 забитых мячей и 41 пропущенный гол. «Астон Вилла» показывает чуть более убедительные результаты, чем «Пэлас», но победы даются ей так же тяжело.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на победу «Астон Виллы» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.48 1.95 1.95 1.51 2.73
Лига Ставок 2.80 1.45 1.90 1.91 1.51 2.60
BetBoom 2.82 1.46 1.93 1.93 1.54 2.56
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:33
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100