«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

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вчера, 16:54

23 января 2022 года в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии «Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль». Этот матч пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Ливерпуль». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.58. Ничейный исход оценивается в 4.15, а победа «Кристал Пэлас» в 5.90. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В этом сезоне у «Кристал Пэлас» 11-я строчка в турнирной таблице и 24 балла в активе. У клуба пять побед, девять ничьих и семь поражений. Коллектив забил 30 мячей и пропустил 31 гол. В последних встречах «Кристал Пэлас» выглядит не лучшим образом и часто теряет очки, это происходит на ровном месте — ничья с «Брайтоном» со счетом 1:1, а также поражение от «Вест Хэма» 2:3 и победа над «Норвичем» 3:0.

«Ливерпуль» идет в нынешнем сезоне на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 45 пунктов. У клуба под руководством немца Юргена Клоппа 13 побед, шесть ничьих и два поражения. Коллектив забил 55 голов и пропустил 18 мячей. В последних встречах «красные» выглядят не так грозно, как раньше, но все же набирают очки — победа над «Брентфордом» со счетом 3:0, а также ничья с «Челси» 2:2 и поражение от «Лестера» 1:0.

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает пять игр кряду

«Кристал Пэлас» проиграл два поединка из последних пяти

У «Ливерпуля» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Ливерпуль» по коэффициенту 2.95. В последних матчах «красные» смотрятся очень хорошо и много забивают.