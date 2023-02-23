«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2023)

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сегодня, 13:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Кристал Пэлас» большинство последних матчей сводит к ничейному результату и уже давно не побеждал в АПЛ . Сейчас лондонский клуб располагается на 12 месте с 26 баллами, а отрыв от зоны вылета составляет всего шесть очков. У хозяев есть хорошая возможность воспользоваться не лучшим состоянием подопечных Клоппа и добыть приемлемый результат. Два последних матча «Кристпл Пэлас» завершились ничьими с «Брентфордом» (2:2) и «Брайтоном» (1:1).

«Ливерпуль» получил очень болезненный удар в Лиге Чемпионов от «Реала» (2:5) и теперь тренерскому штабу следует взбодрить команду. Положение дел в АПЛ у «красных» тоже весьма печальное: 35 очков и текущее восьмое место. Гостям очень нужна победа в этой встрече для уверенности в себе и гости пойдут ее добиваться. Два последних матча в чемпионате Англии завершились победами над «Ньюкасл Юнайтед» и «Эвертоном» с одинаковым счетом (2:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» сыграл вничью четыре из пяти последних встреч

«Ливерпуль» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл девять из десяти последних матчей «красным»

«Ливерпуль» забивает в ворота «Кристал Пэлас» уже 23 матча подряд во всех турнирах

Прогноз

«Ливерпуль» всегда забивает своему нынешнему оппоненту, но находится в очень плохой физической форме. В таком случае оптимальным вариантом будет ставка «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.