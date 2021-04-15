«Кротоне» — «Удинезе». Прогноз на матч чемпионата Италии (17.04.2021)

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вчера, 07:19

В 31-м туре Серии А «Кротоне» примет у себя «Удинезе». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Удинезе» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.89. Победа «Кротоне» оценивается в 4.1, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.8 на тотал больше 2.5 мячей. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.01. Исход «обе забьют» оценивается в 1.68.

Форма команд

«Кротоне» является главным претендентом на понижение в классе. Команда занимает последнее место в таблице и проиграла в четырех из пяти последних матчей. В двух последних турах «Кротоне» потерпел поражение от «Специи» (2:3) и «Наполи» (3:4).

«Удинезе» спокойно доигрывает чемпионат и идет на 12-м месте. Однако последнее время команда переживает чёрную полосу, набрав только одно очко в последних 4 турах. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Аталанте» (2:3) и «Торино» (0:1). В матче с «Кротоне» команда имеет хороший шанс прервать свою неудачную серию.

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл последние четыре матча в чемпионате

«Удинезе» проиграл три последних поединка в Серии А

В четырех из пяти последних матчей между клубами сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Кротоне» пропускает на своем поле 20 матчей подряд

Прогноз

«Кротоне» абсолютный аутсайдер чемпионата, но форма гостей тоже оставляет желать лучшего. Рискнем предположить, что оба коллектива смогут минимум по разу огорчить друг друга. Сделать ставку «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.68.