«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России. (04.09.2022)

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вчера, 18:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА . Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Крылья Советов» проиграли всего один матч из пяти последних в чемпионате России, но очков, чтобы чувствовать себя комфортно по-прежнему не хватает. Самарский клуб набрал девять баллов и идет только на девятой позиции. Приезд ЦСКА для города является большим событием, поэтому стоит ожидать большое количество зрителей. В прошлом туре «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (2:1), а в кубке России проиграли «Спартаку» (0:1).

ЦСКА периодически теряет очки в чемпионате России, но продолжает преследовать оторвавшихся лидеров. Сейчас «армейцы» имеют 14 баллов и отстают от лидера на три пункта. Команда занимает третье место и имеет шанс подняться выше в случае победы, ведь лидеры сыграют между собой. В матче кубка России ЦСКА обыграл «Торпедо» (2:0), а ранее в чемпионате разошелся миром с «Ростовом» (0:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли только один матч из пяти последних во всех турнирах

ЦСКА забивал в семи из десяти матчей на выезде во всех турнирах

забивал в семи из десяти матчей на выезде во всех турнирах ЦСКА выиграл семь из десяти встреч с «Крыльями Советов» за последнее время

выиграл семь из десяти встреч с «Крыльями Советов» за последнее время Четыре из пяти последних матчей между клубами в Самаре завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз