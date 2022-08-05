«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России. (07.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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07 августа 2022, 17:30
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.
Форма команд
«Крылья Советов» выиграли в первом туре, но остальных матчах набрали только один балл и не может похвалиться высоким местом в таблице. Клуб с четырьмя очками занимает 10 ступеньку и игра с бронзовым призером РПЛ будет очень сложной, поэтому любые набранные очки будут успехом. В прошлом туре «Крылья Советов» разошлись миром с «Торпедо» (1:1), а ранее уступили на выезде «Зениту» (0:3).
«Динамо» Москва не проигрывало еще в новом сезоне, но два матча были закончены вничью, что не позволяет команде возглавить турнирную таблицу. Клуб набрал пять очков и занимает пятое место, отставая от лидеров всего на два пункта. Чтобы как минимум сохранить своем место, динамовцам необходимо побеждать. В прошло туре московский коллектив сыграл вничью с «Факелом» (3:3), а ранее разгромил «Торпедо» Москва (4:0).
Информация для ставок
- «Динамо» Москва не может выиграть уже шесть выездных матчей подряд
- «Крылья Советов» выиграли только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» Москва проиграло три последних игры «Крыльям Советов»
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Динамо» Москва на данный момент выглядит стабильнее соперника из Самары и приложит максимум усилий для достижения своей цели. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.