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«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России. (07.08.2022)

сегодня, 18:53
Крылья Советов (Самара)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.663.662.53
Мелбет 2.86 3.68 2.54

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Крылья Советов» выиграли в первом туре, но остальных матчах набрали только один балл и не может похвалиться высоким местом в таблице. Клуб с четырьмя очками занимает 10 ступеньку и игра с бронзовым призером РПЛ будет очень сложной, поэтому любые набранные очки будут успехом. В прошлом туре «Крылья Советов» разошлись миром с «Торпедо» (1:1), а ранее уступили на выезде «Зениту» (0:3).

«Динамо» Москва не проигрывало еще в новом сезоне, но два матча были закончены вничью, что не позволяет команде возглавить турнирную таблицу. Клуб набрал пять очков и занимает пятое место, отставая от лидеров всего на два пункта. Чтобы как минимум сохранить своем место, динамовцам необходимо побеждать. В прошло туре московский коллектив сыграл вничью с «Факелом» (3:3), а ранее разгромил «Торпедо» Москва (4:0).

Информация для ставок

  • «Динамо» Москва не может выиграть уже шесть выездных матчей подряд
  • «Крылья Советов» выиграли только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Динамо» Москва проиграло три последних игры «Крыльям Советов»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва на данный момент выглядит стабильнее соперника из Самары и приложит максимум усилий для достижения своей цели. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.44 1.95 1.88 1.53 2.54
Мелбет 2.07 1.88
Все комментарии
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сегодня в 20:13
Фаворит матча «Динамо» Москва
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jvt6a6d84dtw
сегодня в 20:10
Победу одержит «Динамо» Москва
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