«Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России. (07.08.2022)

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сегодня, 18:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Крылья Советов» выиграли в первом туре, но остальных матчах набрали только один балл и не может похвалиться высоким местом в таблице. Клуб с четырьмя очками занимает 10 ступеньку и игра с бронзовым призером РПЛ будет очень сложной, поэтому любые набранные очки будут успехом. В прошлом туре «Крылья Советов» разошлись миром с «Торпедо» (1:1), а ранее уступили на выезде «Зениту» (0:3).

«Динамо» Москва не проигрывало еще в новом сезоне, но два матча были закончены вничью, что не позволяет команде возглавить турнирную таблицу. Клуб набрал пять очков и занимает пятое место, отставая от лидеров всего на два пункта. Чтобы как минимум сохранить своем место, динамовцам необходимо побеждать. В прошло туре московский коллектив сыграл вничью с «Факелом» (3:3), а ранее разгромил «Торпедо» Москва (4:0).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не может выиграть уже шесть выездных матчей подряд

«Крылья Советов» выиграли только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Москва проиграло три последних игры «Крыльям Советов»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Динамо» Москва на данный момент выглядит стабильнее соперника из Самары и приложит максимум усилий для достижения своей цели. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.