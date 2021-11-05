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«Крылья Советов» — «Химки». Прогноз на матч РПЛ (06.11.2021)

05 ноября 2021, 19:24

Интересную встречу двух команд с разных частей турнирной таблицы подарит болельщикам 14-й тур чемпионата России. «Крылья Советов» ждут в гости «Химки». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Крылья Советов
Химки
3 : 0
завершен
06 ноября 2021, 16:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.524.37
Фонбет 1.87 3.50 4.40
Мелбет 1.84 3.69 4.61
1XBET 1.96 3.46 4.62
BetBoom 1.81 3.57 4.86

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.89. Победа «Химок» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.81. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Крылья Советов» отлично проводят сезон и неожиданно для многих болельщиков и экспертов занимают седьмое место с набранными 19 очками. Коллектив набрал девять очков в последних пяти встречах, что является неплохим результатом. Последние два поединка «Крыльев Советов» закончились выездной победой над «Краснодаром» (1:0) и поражением от ЦСКА (1:3).

«Химки» выступают в нынешнем сезоне очень нестабильно и занимают только предпоследнее место в турнирной таблице. В прошлом сезоне клуб выступал куда успешнее, а сейчас ему приходится бороться за выживание уже в середине сезона. В прошлом туре РПЛ «Химки» разошлись миром с «Уралом» (0:0), а ранее крупно проиграли «Динамо» (1:4).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Крылья Советов» выиграли три последних матча на своем поле
  • Семь из девяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Крылья Советов» выиграли шесть последних матчей с «Химками» в чемпионате и кубке России

Прогноз

«Крылья Советов» смотрятся очень уверенно. Шансов у гостей в этом поединке будет очень мало. Предполагаем, что поединок завершится победой хозяев. Сделать ставку на успех «Крыльев Советов» можно по коэффициенту 1.89 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.59 1.72 2.20
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 1.78 2.21
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Gahi
Gahi
05 ноября в 19:32
Победа команды Крылья Советов в этом матче. Удачи
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