«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2024)

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сегодня, 09:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.32. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Крылья Советов» вновь добиваются неплохих результатов и за последние пять поединков проиграли лишь один раз. Команда на данный момент занимает шестое место с 39 баллами и на три пункта отстает от «Спартака», который идет на четвертом месте. В домашней встрече с «Краснодаром» хозяевам будет непросто, ведь соперник может вернуть лидерство в РПЛ и будет максимально мотивирован. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились выездной победой над «Факелом» (1:0) и поражением от «Балтики» (1:2).

Несмотря на домашнее поражение от «Зенита» (1:2), «быки» остаются в гонке за чемпионство за счет осечек питерцев в последних турах. Команда на данный момент идет на втором месте с 49 баллами и отстает на один пункт от «Зенита», но имеет игру в запасе. Таким образом, победа в Самаре позволит «Краснодару» вернуть лидерство в РПЛ за четыре тура до конца. В прошлом туре «Краснодар» переиграл «Балтику» (3:2), а ранее оказался сильнее «Факела» (2:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли лишь три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» проиграл три из пяти последних матчей на выезде

«Краснодар» выиграл два последних поединка у «Крыльев Советов»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а более мотивированным однозначно будет «Краснодар». Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.32 в букмекерской конторе Лига Ставок.