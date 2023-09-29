«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (01.10.2023)

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вчера, 21:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Крылья Советов» оценивается за 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Крылья Советов» определенно демонстрируют лучший сезон за последние годы и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице. В активе самарского клуба уже 18 очков, что на три пункта меньше, чем у «Краснодара». Хозяева очень хотят воспользоваться не самыми стабильными выступлениями «Спартака» и добиться очередной громкой победы. В прошлом туре «Крылья Советов» одолели «Сочи» (2:1), а в кубке страны переиграли «Балтику» (2:1).

«Спартак» выиграл последние три встречи, но вопросы о готовности команды бороться за самые высокие места все еще остаются открытыми. «Народная команда» вышла уже на четвертое место с 16 баллами и в случае выездной победы сможет обогнать прямого конкурента из Самары, поэтому матч будет сложным и напряженным. В прошлом туре «Спартак» минимально обыграл в дерби московское «Динамо» (1:0), а в кубке России крупно одолел «Пари НН» на выезде (3:0).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь последних поединков самарского клуба закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Крылья Советов» выиграли два последних матча у «Спартака»

Прогноз

«Спартак» постарается взять инициативу в свои руки, но мы считаем, что голами смогут отметиться обе команды. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.