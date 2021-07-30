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«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2021)

вчера, 05:40

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют между собой во 2-м туре российской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.043.601.81
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 4.01 3.69 1.96
BetBoom 3.94 3.44 2.02

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом этого поединка. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.7, ничейный результат оценивается в 3.7, а победа «Крыльев Советов» представлена коэффициентом 5.6.

Форма команд

«Крылья Советов» великолепно провели прошлый сезон в ФНЛ. В новом сезоне в РПЛ клуб стартовал не лучшим образом. Самарская команда проиграла в первом туре в домашней встрече с «Ахматом» (1:2).

«Спартак» тоже не смог набрать очки в первом туре РПЛ. «Красно-белые» на выезде уступили «Рубину» Леонида Слуцкого (0:1) и занимают десятую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что московская команда достаточно уверенно выглядела в матче с «Рубином», несмотря на итоговый результат.

Ранее стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать эту встречу.

Информация для ставок

  • «Спартак» проиграл два матча из последних десяти
  • «Крылья Советов» проиграли три поединка кряду
  • «Спартак» забил 17 голов в последних 5 матчах

Прогноз

В этом матче предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.79 2.10
Мелбет 1.97 1.93
BetBoom 2.84 1.47 1.92 1.95 1.53 2.62
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:10
Думаю гости не проиграют
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