«Крылья Советов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (30.07.2021)

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют между собой во 2-м туре российской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.
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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Спартак» фаворитом этого поединка. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.7, ничейный результат оценивается в 3.7, а победа «Крыльев Советов» представлена коэффициентом 5.6.
Форма команд
«Крылья Советов» великолепно провели прошлый сезон в ФНЛ. В новом сезоне в РПЛ клуб стартовал не лучшим образом. Самарская команда проиграла в первом туре в домашней встрече с «Ахматом» (1:2).
«Спартак» тоже не смог набрать очки в первом туре РПЛ. «Красно-белые» на выезде уступили «Рубину» Леонида Слуцкого (0:1) и занимают десятую строчку в турнирной таблице. Стоит отметить, что московская команда достаточно уверенно выглядела в матче с «Рубином», несмотря на итоговый результат.
Ранее стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать эту встречу.
Информация для ставок
- «Спартак» проиграл два матча из последних десяти
- «Крылья Советов» проиграли три поединка кряду
- «Спартак» забил 17 голов в последних 5 матчах
Прогноз
В этом матче предлагаем рассмотреть ставку на победу «Спартака» по коэффициенту 1.7.