КТП — «Интер» Турку. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (31.08.2021)

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31 августа 2021, 17:22

31 августа 2021 года в 18:30 по Москве состоится поединок с участием КТП и «Интер» Турку. Этот матч пройдет в рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу. Команды этого чемпионата отличаются своей защитой, клубов, которые забили много голов, здесь не так уж и много. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Интер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.60 и на победу хозяев поля по коэффициенту 8.50.

Форма команд

КТП в этом сезоне расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба восемь баллов. У команды одна победа, пять ничьих и десять поражений. Клуб забил 12 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах КТП выглядит ужасно, команда не побеждает несколько поединков кряду. В последних играх КТП разгромно проиграл КуПСу со счетом 0:4, также команда уступила ХИКу (0:1) и проиграла «Лахти» (0:3).

«Интер» находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 29 баллов. Команда выиграла девять поединков, дважды играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 25 забитых и 16 пропущенных. В последних играх «Интер» выглядит неплохо. Команда старается набирать очки в каждом матче, но не всегда получается. Также стоит отметить линию защиты клуба, она очень хороша и команда редко пропускает больше мяча за игру.

Информация для ставок

«Интер» выиграл два матча из последних пяти

КТП не побеждает 13 игр кряду

«Интер» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

КТП в ужасной форме. Клуб не может выиграть вот уже 13 игр кряду. Нет причин полагать, что серия внезапно прервется в матче против клуба, который активно сражается за золотые медали. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на исход с учетом форы «Интера» (-2) по коэффициенту 3.00.

Ранее букмекеры предложили высокий коэффициент на успех гостей в матче чемпионата Швеции.