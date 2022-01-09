Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар. Прогноз на матч КАН-2022 (12.01.2022)

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09 января 2022, 13:24

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что сборная Кот-д'Ивуара наберет три очка по итогам грядущего противостояния. Ставки на успех номинальных гостей встречи можно сыграть по коэффициенту 1.25. Вероятность ничьи оценивается по котировке 5.25, а победа Экваториальной Гвинеи идет по цене 14.75.

Между тем, эксперты сервиса считают, что больше двух голов в этой игре команды не смогут организовать. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболисты Экваториальной Гвинеи в 2021 году отчаянно сражались за проход в следующий этап квалификации ЧМ -2022. Набрав за шесть туров групповой стадии 11 очков, сборная уступила лидеру квартета Тунису два балла, лившись возможности пройти в следующий тур.

При этом сборная Экваториальной Гвинеи убедительно выступила в квалификации КАН-2022. В группе с тем же Тунисом команда набрала девять баллов, одержав три победы, закончив отборочный цикл на второй строчке.

Кот-д'Ивуар провалил второй этап отборочного цикла Чемпионата мира в Катаре. «Слоны» пропустили на первое место Камерун, отстав от прямого конкурента на два балла, и поставив крест на надеждах выступить на мундиале.

Решающий матч квалификации Кот-д'Ивуар проводил на поле камерунской сборной, где команда уступила с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

Соперники провели две очных встречи – ничья 1:1 и победа Кот-д'Ивуара (3:0)

Экваториальная Гвинея сыграла на ТМ(2,5) голов в 5 прошлых матчах

Кот-д'Ивуар забивал минимум два гола в 4 из прошлых 5 матчей всех турниров

Прогноз

Сборная Кот-д'Ивуара считается фаворитом группы Е вместе с командой Алжира. В связи с этим, «слонам» нельзя терять очки в игре с аутсайдером, который заметно уступает им в классе. На эту игру мы предлагаем комбинированную ставку – победа Кот-д'Ивуара и ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.