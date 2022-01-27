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Гамбия – Тунис. Прогноз на матч КАН-2022 (29.01.2022)

вчера, 12:11

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этом четвертьфинале эксперты отдают сборной Камеруна. Ставки на победу камерунцев букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.60, а вероятность успеха Гамбии оценивается в 8.00. Заключить пари на ничью в основное время матча можно по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 8.00 3.25 1.60
Мелбет 7.80 3.32 1.62
1XBET 7.80 3.32 1.62
BetBoom 8.60 3.18 1.61

При этом аналитики убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.65.

Форма команд

Сборная Гамбии отлично выступила на групповой стадии, набрав за три тура семь очков. Команда победила Мавританию (1:0) и Тунис (1:0), а также разошлась миром с Мали (1:1).

В первом раунде плей-офф Гамбии в соперники досталась сборная Гвинеи. Благодаря голу в середине второго тайма гамбийцы одержали минимальную победу над соперником, завоевав путевку в четвертьфинал.

Камерун на домашнем Кубке Африки выступает результативно и успешно. На групповой стадии сборная победила Буркина-Фасо (2:1) и Эфиопию (4:1), а также разделила очки с Кабо-Верде (1:1).

На стадии 1/8 финала голы Экамби и Абубакара помогли Камеруну обыграть Коморские острова, которые смогли отметиться только голом престижа (2:1).

Информация для ставок

  • В 5 прошлых матчах Гамбии сыграла ставка ТМ(2,5)
  • Камерун забивал минимум 2 гол в 3 из 4 матчей на турнире
  • Камерун обыграл Гамбию в двух очных встречах
  • Камерун побеждал в 8 из последних 10 матчей всех турниров

Прогноз

В отличие от других фаворитов Кубка Африканских Наций, у Камеруна результативно работает атака на турнире. Поэтому, сборная Гамбии вряд ли сможет продлить выступления на турнире. Предлагаем ставку на победу камерунской сборной по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.45 2.69
1XBET 1.45 2.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:15
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
p37nm54ksnpx
p37nm54ksnpx
вчера в 16:42
Камерун выиграет матч.
zaux8m766auz
zaux8m766auz
вчера в 12:17
Камерун одержит победу.
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