Камерун – Эфиопия. Прогноз на матч КАН-2022 (13.01.2022)

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вчера, 12:28

Ставки букмекеров

Сборная Камеруна считается очевидным фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев поля в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.14. Заключить пари на ничью сервис предлагает по котировке 6.00, а победа Эфиопии идет по цене 17.00.

Что касается возможной результативности этой встречи, то с ней аналитики не определяются. Ставки на исходы ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1.85.

Форма команд

Текущий розыгрыш Кубка Африканских Наций, который является для Камеруна домашним, хозяева турнира начали успешно. В стартовой игре группы сборная встречалась с Буркина-Фасо и позволила сопернику открыть счет в матче.

Но стабильные атаки на ворота оппонента привели к двум пенальти, которые умело реализовал опытный форвард Венсан Абубакар, обеспечивший победу Камеруна со счетом 2:1.

Для Эфиопии КАН-2022 начался неудачно. В первой игре квартета сборная встречалась с Коба-Верде, а исход этого поединка решил единственный гол, который номинальные гости забили под занавес первого тайма. Как итог, сборная Эфиопии на пару с Буркина-Фасо обосновались на дне турнирной таблицы группы A.

Информация для ставок

Команды провели две очных встречи за всю историю – ничья 0:0 и победа Камеруна 3:2

Камерун смог выиграть 6 из прошлых 7 матчей в рамках всех турниров

Сборная Камеруна не пропускала больше одного гола в 9 из последних 10 матчей

Прогноз

Победа в предстоящей игре гарантирует Камеруну досрочный проход в раунд плей-офф Кубка Африканских Наций. При этом Эфиопии тоже нужно цепляться за очки, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на борьбу. Учитывая разницу в классе, предлагаем ставку на победу Камеруна и ТМ(3,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1,50.