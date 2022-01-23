Камерун – Коморские острова. Прогноз на матч КАН-2022 (24.01.2022)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

У аналитиков нет сомнений в том, что Камерун одержит победу в основное время этой встречи. Ставки с таким условием в линии БК Фонбет идут по минимальному коэффициенту 1.03. Для сравнения, ничья оценивается в 12.00, а победа Коморских островов доступна по котировке 35.00.

По вышеописанным причинам эксперты ждут результативный исход поединка. Ставки на ТБ (2,5) голов предложено разместить по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Камерун легко и непринужденно прошел групповую стадию африканского кубка. Хозяева турнира одержали две стартовых победы, обыграв Буркина-Фасо (2:1) и Эфиопию (4:1), тем самым досрочно решив задачу вы ходом в 1/8 финалу. А в заключительном туре квартета камерунские футболисты сыграли вничью с Кабо-Верде (1:1), забронировав за собой первую позицию.

Коморские острова очень неожиданно стали участником 1/8 финала Кубка Африканских Наций. Скромная команда начала выступления на групповой стадии с двух поражений кряду, которые им нанесли сборные Габона (0:1) и Марокко (0:2).

Но результативная победа в последнем туре над Ганой (3:2) позволила островитянам занять проходное место в рейтинге команд с третьими местами в своих квартетах.

Отметим, что два очных противостояния соперников случились в ходе квалификации к текущему розыгрышу кубка. В 2018 году соперники разошлись миром на поле Коморских островов (1:1), а в 2019 Камерун доказал превосходство на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

Камерун выиграл 7 из прошлых 9 матчей во всех турнирах

Коморские острова не забивали голы в 2 из 3 матчей на турнире

В обеих очных встречах команд забивалось минимум два гола

Прогноз

Атака Камеруна является самой результативной на проходящем Кубке Африканских Наций. В связи с этим сложно представить, что хозяин турнира ощути проблемы со скромными Коморскими островами. Рекомендуем ставку на фору (-2,5) гола в пользу хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.