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Камерун – Коморские острова. Прогноз на матч КАН-2022 (24.01.2022)

вчера, 13:43

Ставки букмекеров

У аналитиков нет сомнений в том, что Камерун одержит победу в основное время этой встречи. Ставки с таким условием в линии БК Фонбет идут по минимальному коэффициенту 1.03. Для сравнения, ничья оценивается в 12.00, а победа Коморских островов доступна по котировке 35.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.04 14.50 47.00
1XBET 1.04 14.50 47.00

По вышеописанным причинам эксперты ждут результативный исход поединка. Ставки на ТБ(2,5) голов предложено разместить по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Камерун легко и непринужденно прошел групповую стадию африканского кубка. Хозяева турнира одержали две стартовых победы, обыграв Буркина-Фасо (2:1) и Эфиопию (4:1), тем самым досрочно решив задачу вы ходом в 1/8 финалу. А в заключительном туре квартета камерунские футболисты сыграли вничью с Кабо-Верде (1:1), забронировав за собой первую позицию.

Коморские острова очень неожиданно стали участником 1/8 финала Кубка Африканских Наций. Скромная команда начала выступления на групповой стадии с двух поражений кряду, которые им нанесли сборные Габона (0:1) и Марокко (0:2).

Но результативная победа в последнем туре над Ганой (3:2) позволила островитянам занять проходное место в рейтинге команд с третьими местами в своих квартетах.

Отметим, что два очных противостояния соперников случились в ходе квалификации к текущему розыгрышу кубка. В 2018 году соперники разошлись миром на поле Коморских островов (1:1), а в 2019 Камерун доказал превосходство на домашней арене (3:0).

Информация для ставок

  • Камерун выиграл 7 из прошлых 9 матчей во всех турнирах
  • Коморские острова не забивали голы в 2 из 3 матчей на турнире
  • В обеих очных встречах команд забивалось минимум два гола

Прогноз

Атака Камеруна является самой результативной на проходящем Кубке Африканских Наций. В связи с этим сложно представить, что хозяин турнира ощути проблемы со скромными Коморскими островами. Рекомендуем ставку на фору (-2,5) гола в пользу хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.99 1.36
1XBET 2.99 1.36
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Все комментарии
dq7k52m5sucd
dq7k52m5sucd
вчера в 21:18
Камерун одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 18:51
Уверенная победа сборной команды Камеруна в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo ответ Evgeniy09 (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
А если у Комор еще заболеют пару человек, то уже даже команду не наберут...поэтому даже технарем пахнет... многие буки вообще кэф убрали...
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:54
Абсолютный, учитывая, что в воротах у Комор будет играть полевой
shlomo
shlomo
вчера в 13:44
Камерун фаворит матча
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