Кот-д'Ивуар – Египет. Прогноз на матч КАН-2022 (26.01.2022)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

В этом противостоянии аналитики отдают предпочтение Кот-д'Ивуару. Ставки на победу номинальных хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 2.95, а побед Египта идет по котировке 3.60.

Если же рассматривать линию голов, то в ней эксперты ожидают минимальной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) голов доступен по котировке 1.45, ТБ (2,5) – 2.75.

Форма команд

Кот-д'Ивуар очень уверенно выступил на групповой стадии Кубка Африканских Наций. В своем квартете сборная набрала семь очков, одержав победы над Экваториальной Гвинеей (1:0) и Алжиром (3:1), а в очной встрече против Сьерра-Леоне была зафиксирована результативная ничья.

Египет менее успешно выглядел в своем квартете. Команда стартовала на групповой стадии с минимального поражения от Нигерии (0:1). Чтобы пробиться в раунд плей-офф, египтянам пришлось приложить немало усилий в играх с Гвинеей-Бисау и Суданом, который были переиграны с минимальным счетами (1:0).

Отметим, что последняя очная встреча соперников состоялась еще в 2013 году. Тогда в товарищеской игре Кот-д'Ивуар обыграл Египет со счетом 4:2.

Информация для ставок

Кот-д'Ивуар и Египет обменялись голами в 2 прошлых очных встречах

Обмен голами случался в двух прошлых матчах Кот-д'Ивуара на турнире

Египет не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей всех турниров

Прогноз

Атака Египта пассивно выглядел на групповой стадии, но в плей-офф команда должна заметно прибавить. Кот-д'Ивуар, при этом, результативно выступает на турнире, забив шесть голов за три матча. Учитывая это, рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.10 в БК Фонбет.