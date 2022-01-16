Малави – Сенегал. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

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вчера, 14:09

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в том, что Сенегал наберет три очка в этой игре. Ставки на победу гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.36, а победа Малави идет в линии по котировке 9.90. При этом вероятность ничьи оценивается в 4.50.

Аналитики также склоняются к тому, что больше двух голов в этой игре Малави и Сенегал не смогут забить. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.67, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

Малави занимает третье место в турнирной таблице квартета за тур до финиша групповой стадии. В первом матче Кубка Африканских Наций эта сборная уступила Гвинеи с минимальным счетом (0:1).

Затем команда Малави смогла набрать три балла по итогам противостояния с Зимбабве, одержав столь важную победу (2:1), которая сохранила сборной шансы на проход в плей-офф.

Сенегал сумел пополнить свой счет на четыре очка в двух стартовых турах. В первой игре группы сборная вырвала победу у Зимбабве благодаря голу Садио Мане с пенальти в компенсированное время. Также атака Сенегала пассивно сыграла в очной встрече против Гвинеи, разделив с прямым конкурентом очки.

Информация для ставок

Сборная Малави проиграла 5 из прошлых 6 матчей

У Сенегала нет поражений в 13 последних играх всех турниров

Сенегал дважды обыгрывал Малави в очных встречах – 2:1 и 3:2

Прогноз

Атака сборной Сенегала пока не выглядит мощно на турнире. У команды всего один забитый мяч за два матча, да и тот с пенальти. Сборной Малави нужны очки в этой игре, поэтому номинальные хозяева наверняка попытаются исключить нежелательные ошибки в защите. Учитывая вышесказанное, советуем обратить внимание на ставку ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.67 в БК Фонбет.