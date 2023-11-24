«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (24.11.2023)

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вчера, 17:57

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Бавария» продолжает преследовать «Байер» в Бундеслиге и может полностью на этом сосредоточиться, ведь группу Лиги Чемпионов она выиграла досрочно. В чемпионате Германии у мюнхенского клуба 29 баллов и отставание от лидера составляет всего два очка. Любой результат кроме победы будет расцениваться для гостей как провал. Два последних матча «Баварии» завершились победами над «Хайденхаймом» (4:2) в Бундеслиге и «Галатасараем» (2:1) в Лиге Чемпионов.

«Кельн» в этом сезоне относится к аутсайдерам Бундеслиги, но еще имеет шансы исправить ситуацию. Коллектив набрал лишь шесть пунктов и занимает предпоследнее место, а в матче с мощной «Баварией» вряд ли может рассчитывать на очки, что осложняет ситуацию. В прошлом туре чемпионата «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее с тем же счетом разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» одержала восемь побед в десяти последних выездных встречах

Семь из восьми поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла у «Майнца» три из пяти последних встреч

Прогноз

В этом поединке мы предполагаем, что стоит обратить внимание на высокую результативность последних личных встреч между клубами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.