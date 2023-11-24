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«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (24.11.2023)

вчера, 17:57
Киммих Йозуа

Ставки букмекеров

Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle9.736.961.26
Лига Ставок 9.60 6.60 1.24
Pari 10.00 6.90 1.27

Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Бавария» продолжает преследовать «Байер» в Бундеслиге и может полностью на этом сосредоточиться, ведь группу Лиги Чемпионов она выиграла досрочно. В чемпионате Германии у мюнхенского клуба 29 баллов и отставание от лидера составляет всего два очка. Любой результат кроме победы будет расцениваться для гостей как провал. Два последних матча «Баварии» завершились победами над «Хайденхаймом» (4:2) в Бундеслиге и «Галатасараем» (2:1) в Лиге Чемпионов.

«Кельн» в этом сезоне относится к аутсайдерам Бундеслиги, но еще имеет шансы исправить ситуацию. Коллектив набрал лишь шесть пунктов и занимает предпоследнее место, а в матче с мощной «Баварией» вряд ли может рассчитывать на очки, что осложняет ситуацию. В прошлом туре чемпионата «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее с тем же счетом разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Бавария» одержала восемь побед в десяти последних выездных встречах
  • Семь из восьми поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Бавария» выиграла у «Майнца» три из пяти последних встреч

Прогноз

В этом поединке мы предполагаем, что стоит обратить внимание на высокую результативность последних личных встреч между клубами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.34 2.71 1.50
Лига Ставок 2.70 1.48
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qz84zyattzam
qz84zyattzam
вчера в 19:20
“Кельн” и “Бавария” являются двумя из наиболее известных и успешных клубов Германии. Обе команды имеют богатую историю и множество трофеев в своем активе. Однако, в последнее время “Бавария” является доминирующей силой в немецком футболе, и их превосходство над другими клубами становится все более очевидным.

“Кельн”, в свою очередь, испытывает некоторые трудности в последние годы. Команда не может достичь стабильных результатов, и в последнее время находится в нижней части турнирной таблицы.

Прогноз на матч “Кельн” - “Бавария”:

С учетом всех факторов, можно предположить, что “Бавария” будет явным фаворитом в предстоящем матче. “Кельну” придется приложить много усилий, чтобы составить конкуренцию столь мощной команде.

Предполагается, что “Бавария” забьет несколько голов и одержит победу. Однако “Кельн” также может создать определенные проблемы для соперника, пытаясь сдержать атакующие действия “Баварии”.

Таким образом, прогноз на матч следующий: “Бавария” победит с небольшим счетом (например, 2:1 или 3:2).
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