«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (24.11.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами этой встречи букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по 6.8.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.07. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.
Форма команд
«Бавария» продолжает преследовать «Байер» в Бундеслиге и может полностью на этом сосредоточиться, ведь группу Лиги Чемпионов она выиграла досрочно. В чемпионате Германии у мюнхенского клуба 29 баллов и отставание от лидера составляет всего два очка. Любой результат кроме победы будет расцениваться для гостей как провал. Два последних матча «Баварии» завершились победами над «Хайденхаймом» (4:2) в Бундеслиге и «Галатасараем» (2:1) в Лиге Чемпионов.
«Кельн» в этом сезоне относится к аутсайдерам Бундеслиги, но еще имеет шансы исправить ситуацию. Коллектив набрал лишь шесть пунктов и занимает предпоследнее место, а в матче с мощной «Баварией» вряд ли может рассчитывать на очки, что осложняет ситуацию. В прошлом туре чемпионата «Кельн» сыграл вничью с «Бохумом» (1:1), а ранее с тем же счетом разошелся миром с «Аугсбургом» (1:1).
Информация для ставок
- «Кельн» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Бавария» одержала восемь побед в десяти последних выездных встречах
- Семь из восьми поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла у «Майнца» три из пяти последних встреч
Прогноз
В этом поединке мы предполагаем, что стоит обратить внимание на высокую результативность последних личных встреч между клубами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.
“Кельн”, в свою очередь, испытывает некоторые трудности в последние годы. Команда не может достичь стабильных результатов, и в последнее время находится в нижней части турнирной таблицы.
Прогноз на матч “Кельн” - “Бавария”:
С учетом всех факторов, можно предположить, что “Бавария” будет явным фаворитом в предстоящем матче. “Кельну” придется приложить много усилий, чтобы составить конкуренцию столь мощной команде.
Предполагается, что “Бавария” забьет несколько голов и одержит победу. Однако “Кельн” также может создать определенные проблемы для соперника, пытаясь сдержать атакующие действия “Баварии”.
Таким образом, прогноз на матч следующий: “Бавария” победит с небольшим счетом (например, 2:1 или 3:2).
“Кельн”, в свою очередь, испытывает некоторые трудности в последние годы. Команда не может достичь стабильных результатов, и в последнее время находится в нижней части турнирной таблицы.
Прогноз на матч “Кельн” - “Бавария”:
С учетом всех факторов, можно предположить, что “Бавария” будет явным фаворитом в предстоящем матче. “Кельну” придется приложить много усилий, чтобы составить конкуренцию столь мощной команде.
Предполагается, что “Бавария” забьет несколько голов и одержит победу. Однако “Кельн” также может создать определенные проблемы для соперника, пытаясь сдержать атакующие действия “Баварии”.
Таким образом, прогноз на матч следующий: “Бавария” победит с небольшим счетом (например, 2:1 или 3:2).