«Кельн» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги (20.01.2024)

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вчера, 11:27

Ставки букмекеров

Большими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Также в линии букмекеры предлагают 2.3 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Кельн» редко радует своих болельщиков победы и находится в зоне вылета, что сильно огорчает болельщиков и руководство. Коллектив занимает 17 место с 11 баллами, и чтобы покинуть зону вылета нуждается в трех баллах. В домашней встрече против мотивированной «Боруссии» хозяевам будет непросто, но шансы отличиться определенно будут появляться. Два последних матча «Кельна» в Бундеслиге завершились ничьей с «Хайденхаймом» (1:1) и поражением на выезде от «Униона» (0:2)

«Боруссия» Дортмунд в последние месяцы стала жертвой большого количества ничейных результатов, которые опустили команду уже на пятое место в турнирной таблице. Коллектив набрал 30 очков и уступает лидеру уже 15 пунктов, поэтому побороться за чемпионство будет крайне проблематично. В прошлом матче чемпионата «желто-черные» крупно обыграли «Дармштадт» (3:0), а ранее в товарищеском матче сыграли вничью со «Стандардом» (3:3).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл лишь две игры из десяти последних встреч во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Боруссии» завершились вничью

«Боруссия» выиграла три из пяти последних поединков с «Кельном» при одном поражении

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд будет иметь преимущество в этой встрече и постарается как можно раньше открыть счет. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.