«Кёльн» — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (11.04.2021)

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вчера, 06:53

В 28-м туре Бундеслиги в гости к «Кёльну» пожалует «Майнц». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат оценивается в 3.25, а победа хозяев поля принесет выигрыш по коэффициенту 3.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.08 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» котируется в 1.8.

Форма команд

Команды располагаются по соседству внизу турнирной таблицы и борются за право остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. «Кёльн» отстает от «Майнца» на 2 очка и давно не побеждает. Команда находится не в лучшей форме, поэтому в данном поединке им будет тяжело одержать победу. В последних двух турах «Кёльн» проиграл «Вольфсбургу» (0:1) и сыграл вничью с «Боруссией» Д (2:2).

«Майнц», наоборот, за последнее время несколько раз радовал своих поклонников. Коллектив за четыре последних матча набрал восемь очков и на данный момент находится выше нескольких своих прямых конкурентов. В последнем туре «Майнц» сыграл вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (2:1).

Информация для ставок

«Кёльн» не может победить в семи матчах Бундеслиги подряд

«Майнц» не проигрывает четыре матча подряд

В 4 из 5 последних матчей между командами (включая товарищеский поединок) сыграла ставка «обе забьют»

Три из пяти последних домашних матчей «Кёльна» закончились вничью

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, чтобы следующий сезон начать в первой Бундеслиге. Команды, вероятнее всего, обменяются голами, но не выявят победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.25.