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«Кёльн» — «Майнц». Прогноз на матч чемпионата Германии (11.04.2021)

вчера, 06:53

В 28-м туре Бундеслиги в гости к «Кёльну» пожалует «Майнц». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.222.59
Лига Ставок 3.00 3.20 2.55
Фонбет 2.95 3.20 2.55
Мелбет 3.11 3.24 2.59
BetBoom 3.04 3.18 2.57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.44. Ничейный результат оценивается в 3.25, а победа хозяев поля принесет выигрыш по коэффициенту 3.00.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.08 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» котируется в 1.8.

Форма команд

Команды располагаются по соседству внизу турнирной таблицы и борются за право остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. «Кёльн» отстает от «Майнца» на 2 очка и давно не побеждает. Команда находится не в лучшей форме, поэтому в данном поединке им будет тяжело одержать победу. В последних двух турах «Кёльн» проиграл «Вольфсбургу» (0:1) и сыграл вничью с «Боруссией» Д (2:2).

«Майнц», наоборот, за последнее время несколько раз радовал своих поклонников. Коллектив за четыре последних матча набрал восемь очков и на данный момент находится выше нескольких своих прямых конкурентов. В последнем туре «Майнц» сыграл вничью с «Арминией» (1:1), а немного ранее обыграл на выезде «Хоффенхайм» (2:1).

Информация для ставок

  • «Кёльн» не может победить в семи матчах Бундеслиги подряд
  • «Майнц» не проигрывает четыре матча подряд
  • В 4 из 5 последних матчей между командами (включая товарищеский поединок) сыграла ставка «обе забьют»
  • Три из пяти последних домашних матчей «Кёльна» закончились вничью

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, чтобы следующий сезон начать в первой Бундеслиге. Команды, вероятнее всего, обменяются голами, но не выявят победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.62 1.74 2.20
Лига Ставок 2.34 1.61 1.70 2.16
Мелбет 1.80 2.18
BetBoom 2.36 1.63 1.72 2.19 1.38 3.16
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:56
Больше к ничьей склоняюсь
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