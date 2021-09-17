«Кёльн» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.09.2021)

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вчера, 20:06

В пятом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» приедет в гости к крепкому «Кёльну». Предлагаем прогнозы и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79. В случае победы «Кёльна» зайдет коэффициент 4.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.44. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«РБ Лейпциг» выдал для себя один из худших стартов Бундеслиги за последние годы. Три очка являются далеко не тем результатом в первых четырех поединках, которого ожидали болельщики и руководство. После матча Лиги Чемпионов коллектив будет уставшим, поэтому тренерскому штабу придется провести ротацию состава. В прошлом матче Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» проиграл с хоккейным счетом «Манчестер Сити» (3:6), а ранее крупно проиграл «Баварии» (1:4).

«Кёльн» сделал выводы с прошлого сезона, где команда с большим трудом смогла сохранить свое место в Бундеслиге. Сейчас клуб перед стартом очередного тура занимает седьмое место, имея в активе семь очков. Коллектив придерживается своего стиля игры и достигает результата, однако в предстоящей встрече игрокам придется уделить больше внимания обороне своих владений. Последние два матча «Кёльна» закончились ничейным результатом с «Фрайбургом» (1:1) и победой над «Бохумом» (2:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Кёльна» закончились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре матча между клубами на поле «Кёльна» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» потратил много сил на предыдущие матчи. На предстоящий поединок команды может просто не хватить. Тем не менее, мы предполагаем, что клубы смогут поразить ворота друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Мелбет.