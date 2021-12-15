«Лацио» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (17.12.2021)

В рамках 18-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» дома примет «Дженоа». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.
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17 декабря 2021, 20:30
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Лацио» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в ничейный результат предлагают за 4.88, а неожиданная победа «Дженоа» котируется по коэффициенту 8.1.
На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.63. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Лацио» в прошедшем туре чемпионата Италии неожиданно проиграл на выезде «Сассуоло» со счетом 1:2. Римляне выигрывали после первого тайма, но сохранить преимущество команде не удалось. После 17 сыгранных поединков «орлы» расположились на девятом месте в турнирной таблице.
«Дженоа» продолжает проигрывать, но в последнем туре наконец-то удалось забить. Дерби с «Сампдорией» сразу пошло не по сценарию, в итоге на табло был зафиксирован счет 1:3. Подопечные Андрея Шевченко находятся в зоне вылета, имея в копилке всего 10 зачетных баллов.
Информация для ставок
- «Лацио» выиграл один из пяти последних матчей
- «Дженоа» потерпел поражение в четыре из пяти последних игр
- Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Пять из шести последних поединков «Лацио» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Нас ожидает поединок с явным преимуществом домашнего коллектива. «Лацио» будет доминировать все 90 минут и без проблем оформит три очка, а потому рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.