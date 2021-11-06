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«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

06 ноября 2021, 22:15

В 12-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Салернитана», которая попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Италия. Серия А 2021/2022
Лацио
Салернитана
3 : 0
завершен
07 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.2410.57
Фонбет 1.32 5.50 9.50
Мелбет 1.32 5.90 11.00
BetBoom 1.30 5.83 10.09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.33. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.84. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.84.

Форма команд

«Лацио» в этом отрезке сезона выступает с переменным успехом и смог выиграть только два матча из пяти последних. Сейчас клуб идет на шестом месте с 18 очками, но имеет более серьезные амбиции. Команда будет чувствовать определенную усталость, ведь несколько дней назад сыграла матч Лиги Европы с «Марселем» (2:2). Последние два матча в Серии А закончились для римлян ничьей с «Аталантой» (2:2) и победой над «Фиорентиной» (1:0).

«Салернитана» является выраженным аутсайдером чемпионата Италии и, если продолжит выступать с такими же результатами, то велика вероятность возврата в более слабый дивизион. Клуб с семью очками занимает предпоследнее место. В прошлом туре «Салернитана» минимально уступила «Наполи» (0:1), а немного ранее вырвала выездную победу у «Венеции» (2:1).

Информация для ставок

  • «Лацио» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Салернитана» уступила в семи поединках
  • Римский клуб не знает поражений на своем поле уже 18 матчей подряд (включая товарищеские встречи)
  • Восемь из десяти последних поединков «Салернитаны» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей.

Прогноз

«Лацио» имеет четкую задачу попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому гостям в этом матче придется очень нелегко. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 2.12 1.86
Мелбет 2.43 1.53
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Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 23:36
Победа команды Лацио с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
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