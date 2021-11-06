«Лацио» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (07.11.2021)

В 12-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Салернитана», которая попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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3 : 0
завершен
07 ноября 2021, 20:00
воскресенье
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.33. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.7.
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.84. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.03. Ставка на «обе забьют» составляет 1.84.
Форма команд
«Лацио» в этом отрезке сезона выступает с переменным успехом и смог выиграть только два матча из пяти последних. Сейчас клуб идет на шестом месте с 18 очками, но имеет более серьезные амбиции. Команда будет чувствовать определенную усталость, ведь несколько дней назад сыграла матч Лиги Европы с «Марселем» (2:2). Последние два матча в Серии А закончились для римлян ничьей с «Аталантой» (2:2) и победой над «Фиорентиной» (1:0).
«Салернитана» является выраженным аутсайдером чемпионата Италии и, если продолжит выступать с такими же результатами, то велика вероятность возврата в более слабый дивизион. Клуб с семью очками занимает предпоследнее место. В прошлом туре «Салернитана» минимально уступила «Наполи» (0:1), а немного ранее вырвала выездную победу у «Венеции» (2:1).
Информация для ставок
- «Лацио» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Салернитана» уступила в семи поединках
- Римский клуб не знает поражений на своем поле уже 18 матчей подряд (включая товарищеские встречи)
- Восемь из десяти последних поединков «Салернитаны» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей.
Прогноз
«Лацио» имеет четкую задачу попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому гостям в этом матче придется очень нелегко. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.