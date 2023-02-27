«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (27.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.
|
- : -
сегодня, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.
Форма команд
«Лацио» смог пробиться в следующий раунд Лиги Конференций и теперь должен переключиться на чемпионат Италии, где команда борется за топ-4 в Серии А, которое даст право сыграть в следующем сезоне Лиги Чемпионов. На данный момент римляне занимают пятое место с 42 баллами и отстают от «Ромы» на два пункта. Два последних матча «Лацио» завершились ничьей с «ЧФР Клуж» (0:0) и выездной победой над «Лацио» (2:0).
«Сампдория» в последних матчах часто бывала близка к победе, но в конечном итоге коллектив имеет длинную серию, в которой не может победить. Команда находится в зоне вылета, а именно на 19 месте с 11 баллами и теперь отставание от ближайшего соперника составляет шесть пунктов. В выездной игре с командой из группы лидеров даже ничья стала бы прекрасным результатом для гостей. В прошлом туре «Сампдория» уступила на своем поле «Болонье» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Интером» (0:0).
Информация для ставок
- «Сампдория» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах
- «Лацио» проиграл только два матча из десяти последних на своем поле
- «Лацио» выиграл три из пяти последних матчей у «Сампдории»
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.