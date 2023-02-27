«Лацио» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (27.02.2023)

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сегодня, 12:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу римского клуба линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. Ничейный результат котируется по 4.2, а победа «Сампдории» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

«Лацио» смог пробиться в следующий раунд Лиги Конференций и теперь должен переключиться на чемпионат Италии, где команда борется за топ-4 в Серии А, которое даст право сыграть в следующем сезоне Лиги Чемпионов. На данный момент римляне занимают пятое место с 42 баллами и отстают от «Ромы» на два пункта. Два последних матча «Лацио» завершились ничьей с «ЧФР Клуж» (0:0) и выездной победой над «Лацио» (2:0).

«Сампдория» в последних матчах часто бывала близка к победе, но в конечном итоге коллектив имеет длинную серию, в которой не может победить. Команда находится в зоне вылета, а именно на 19 месте с 11 баллами и теперь отставание от ближайшего соперника составляет шесть пунктов. В выездной игре с командой из группы лидеров даже ничья стала бы прекрасным результатом для гостей. В прошлом туре «Сампдория» уступила на своем поле «Болонье» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Интером» (0:0).

Информация для ставок

«Сампдория» не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Лацио» проиграл только два матча из десяти последних на своем поле

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей у «Сампдории»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лацио» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.