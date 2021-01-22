«Ланс» — «Ницца». Прогноз на матч французской Лиги 1 (23.01.2021)

21-й тур чемпионата Франции подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы — «Ланса» и «Ниццы». Матч состоится 23 января. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.
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0 : 1
завершен
23 января 2021, 19:00
суббота
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры конторы Мелбет отдают хозяевам с коэффициентом 2.12. Победа «Ниццы» идет за 3.75, на ничью можно поставить за 3.3. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.84.
Вероятность низового матча составляет 1.8 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2,5) оценивается в 2.05.
Форма команд
«Ницца» не знает побед вот уже 5 матчей подряд и только чередует поражения с ничьими. Последний домашний матч против «Бордо» закончился крахом со счетом 0:3. Немного ранее команда разошлась миром с «Метцем» (1:1).
«Ланс» после серии неудачных матчей со «Страсбуром» (0:1) и «Нантом» (1:1) смог одержать достаточно неожиданную выездную победу над «Марселем» (1:0). Команда занимает высокое 7-е место в турнирной таблице и смотрит в будущее с надеждой.
Информация для ставок
- «Ланс» пропускает в родных стенах 6 поединков подряд
- 4 из 6 последних матчей «Ланса» заканчиваются с исходом ТБ 2,5
- На своем поле «Ланс» выиграл последние 3 матча у «Ниццы»
- «Ницца» не может победить уже 6 матчей
Прогноз
Учитывая статистику, можно назвать «Ланс» фаворитом встречи. В их пользу также говорит хороший настрой после тяжелого победного матча с «Марселем». «Ницца» попробует прервать свою затянувшуюся серию неудач, но шансы будут крайне малы.
Предлагаем взять победу «Ланса» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.12. Альтернативным вариантом может послужить ставка на «Ланс» с форой 0 за 1.5, для тех, кто хочет минимизировать риски.
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