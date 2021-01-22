«Ланс» — «Ницца». Прогноз на матч французской Лиги 1 (23.01.2021)

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22 января 2021, 23:22

21-й тур чемпионата Франции подарит нам противостояние двух середнячков турнирной таблицы — «Ланса» и «Ниццы». Матч состоится 23 января. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры конторы Мелбет отдают хозяевам с коэффициентом 2.12. Победа «Ниццы» идет за 3.75, на ничью можно поставить за 3.3. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.84.

Вероятность низового матча составляет 1.8 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2,5) оценивается в 2.05.

Форма команд

«Ницца» не знает побед вот уже 5 матчей подряд и только чередует поражения с ничьими. Последний домашний матч против «Бордо» закончился крахом со счетом 0:3. Немного ранее команда разошлась миром с «Метцем» (1:1).

«Ланс» после серии неудачных матчей со «Страсбуром» (0:1) и «Нантом» (1:1) смог одержать достаточно неожиданную выездную победу над «Марселем» (1:0). Команда занимает высокое 7-е место в турнирной таблице и смотрит в будущее с надеждой.

Информация для ставок

«Ланс» пропускает в родных стенах 6 поединков подряд

4 из 6 последних матчей «Ланса» заканчиваются с исходом ТБ 2,5

2,5 На своем поле «Ланс» выиграл последние 3 матча у «Ниццы»

«Ницца» не может победить уже 6 матчей

Прогноз

Учитывая статистику, можно назвать «Ланс» фаворитом встречи. В их пользу также говорит хороший настрой после тяжелого победного матча с «Марселем». «Ницца» попробует прервать свою затянувшуюся серию неудач, но шансы будут крайне малы.

Предлагаем взять победу «Ланса» в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.12. Альтернативным вариантом может послужить ставка на «Ланс» с форой 0 за 1.5, для тех, кто хочет минимизировать риски.

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