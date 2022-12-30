«Ланс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (01.01.2023)

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вчера, 22:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу ПСЖ составляет 2.2. Поставить на «Ланс» можно по 3.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ланс» проводит замечательный сезон, но все же бороться за чемпионство с ПСЖ команде очень сложно. На данный момент клуб идет на втором месте с набранными 37 баллами и отстает от лидера уже на семь пунктов. Только победа сможет вернуть реальную интригу в чемпионскую гонку. В прошлом туре «Ланс» не смог обыграть на выезде «Ниццу» (0:0), а ранее обыграла в товарищеском матче «Реймс» (2:1).

ПСЖ после перерыва на ЧМ 2022 провел крайне невыразительный поединок и одержал победу совсем не по игре. Тем не менее, команда увеличила свой лидерский отрыв до семи очков и в игре с «Лансом» очень важно будет хотя бы не проиграть. В прошлом туре чемпионата Франции ПСЖ вырвал победу у «Страсбура» (2:1), а ранее одолел в товарищеской встрече «Кевийи Руан» (3:1).

Информация для ставок

ПСЖ выиграл десять последних матчей подряд во всех турнирах

выиграл десять последних матчей подряд во всех турнирах «Ланс» проиграл только в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

«Ланс» является очень сложным соперником для любой команды и наверняка сможет создать проблемы парижскому гранду. Предлагаем рискнуть и сделать выбор в пользу ничейного результата по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.