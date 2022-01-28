«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад Б». Прогноз на матч Сегунды (30.01.2022)

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вчера, 16:50

30 января 2022 года «Лас-Пальмас» сыграет против «Реал Сосьедад Б» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Этот матч пройдет на домашней арене «Лас-Пальмаса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров Фонбет является «Лас-Пальмас». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.57. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа гостей в 6.40. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Лас-Пальмаса» восьмая строчка в турнирной таблице и 35 баллов в активе. Клуб выиграл девять поединков, восемь раз играл вничью и проиграл в семи матчах. У «Лас-Пальмаса» 32 забитых гола и 30 пропущенных мячей. В последних встречах «Лас-Пальмас» играет не лучшим образом и теряет очки — поражение от «Фуэнлабрады» со счетом 3:2, а также ничейный исход с «Альмерией» 1:1 и победа над «Тенерифе» 0:1,

«Реал Сосьедад Б» идет в нынешнем сезоне на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. У команды четыре победы, шесть ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 20 голов и пропустил 33 мяча. В последних матчах «Реал Сосьедад Б» забил 20 голов и пропустил 33 мяча. В последних встречах «Реал Сосьедад Б» играет очень плохо и в каждой игре теряет очки — поражение от «Картахены» со счетом 1:2, а также ничейный исход с «Леганесом» 1:1 и фиаско с «Эйбаром» 3:2.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад Б» не побеждает восемь игр кряду

«Лас-Пальмас» выиграл один матч из последних пяти

«Реал Сосьедад Б» пропустил шесть мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Лас-Пальмас» по коэффициенту 3.55. Этот клуб находится далеко не в своей лучшей форме, но он способен обыграть своего оппонента.

