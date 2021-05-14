«Лас-Пальмас» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (15.05.2021)

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сегодня, 07:11

«Лас-Пальмас» дома сыграет против «Сарагосы» в 39-м туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают минимальное предпочтение «Лас-Пальмасу». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.7. Ничейный исход оценивается в 3.00. Победа «Сарагосы» представлена коэффициентом 2.9.

Форма команд

«Лас-Пальмас» находится на десятой строчке чемпионата с 50 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 12 поединков, 14 раз сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. На счету клуба 42 забитых 48 пропущенных мячей. «Лас-Пальмас» сохраняет лишь математические шансы на попадание в плей-офф и спокойно доигрывает сезон.

«Сарагоса» набрала 44 очка и находится на 15-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 11 побед, столько же ничьих и 16 поражений. «Сарагоса» забила 31 гол и пропустила 36 мячей. В последних поединках «Сарагоса» не может похвастаться хорошими результатами. Однако «белые» проиграли всего 1 раз за последние 9 матчей.

Информация для ставок

«Сарагоса» не побеждает четыре матча подряд

«Лас-Пальмас» проиграл в одном из последних восьми матчей

«Сарагоса» пропустила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Лас-Пальмаса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.00. Еще одна актуальная ставка — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.92.