«Лечче» — «Виченца». Прогноз на матч Серии B (26.01.2022).

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вчера, 16:19

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.44. Поверить в успех «Виченцы» можно за 7.3. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 4.6.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.74. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1. Велика вероятность, что команды обменяются голами. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Лечче» находится на третьем месте в турнирной таблице с 37 очками в активе. Коллектив серьезно претендует на повышение в классе и имеют внушительную разницу забитых и пропущенных мячей (32:16). Матч с последней командой турнирной таблицы станет еще одной хорошей возможностью возглавить турнирную таблицу и опередить прямого конкурента на одно очко. В двух прошлых поединках «Лечче» обыграл «Кремонезе» (2:1) и «Порденоне» (1:0).

«Виченца» в этом сезоне не впечатляет своими результатами и смогла одержать всего две победы. Коллектив занимает последнее место в турнирной таблице и смог набрать всего восемь очков, чего недостаточно для сохранения прописки во втором по силе дивизионе. Чтобы покинуть зону вылета клубу необходимо отыграть 14 баллов, что сделать будет очень непросто. В прошлом туре «Виченца» сыграла вничью с «Читтаделлой» (3:3), а ранее проиграл на своем поле «Комо» (0:1).

Информация для ставок

«Лечче» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах

«Виченца» проиграла восемь из десяти последних выездных матчей

Семь из восьми последних матчей между клубами выиграл «Лечче»

Четыре из шести последних поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В этом матче встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Фаворитом считают «Лечче», и мы предполагаем, что у команды не будет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.