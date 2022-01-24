«Лечче» — «Виченца». Прогноз на матч Серии B (26.01.2022).

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.44. Поверить в успех «Виченцы» можно за 7.3. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 4.6.
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завтра, 22:00
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.74. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.1. Велика вероятность, что команды обменяются голами. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.92.
Форма команд
«Лечче» находится на третьем месте в турнирной таблице с 37 очками в активе. Коллектив серьезно претендует на повышение в классе и имеют внушительную разницу забитых и пропущенных мячей (32:16). Матч с последней командой турнирной таблицы станет еще одной хорошей возможностью возглавить турнирную таблицу и опередить прямого конкурента на одно очко. В двух прошлых поединках «Лечче» обыграл «Кремонезе» (2:1) и «Порденоне» (1:0).
«Виченца» в этом сезоне не впечатляет своими результатами и смогла одержать всего две победы. Коллектив занимает последнее место в турнирной таблице и смог набрать всего восемь очков, чего недостаточно для сохранения прописки во втором по силе дивизионе. Чтобы покинуть зону вылета клубу необходимо отыграть 14 баллов, что сделать будет очень непросто. В прошлом туре «Виченца» сыграла вничью с «Читтаделлой» (3:3), а ранее проиграл на своем поле «Комо» (0:1).
Информация для ставок
- «Лечче» проиграл два из последних десяти матчей во всех турнирах
- «Виченца» проиграла восемь из десяти последних выездных матчей
- Семь из восьми последних матчей между клубами выиграл «Лечче»
- Четыре из шести последних поединков команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
В этом матче встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Фаворитом считают «Лечче», и мы предполагаем, что у команды не будет проблем в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.