«Леганес» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (23.08.2021)

Сегунда возвращается, представляя болельщикам поединок «Леганес» — «Бургос». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 5.80.
Форма команд
«Леганес» в этом сезоне стартовал не так, как планировал. Команда не смогла набрать баллов и расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Леганес» смотрелся очень хорошо и претендовал на повышение в классе, но в последний момент команда провалилась.
«Бургос» неудачно ворвался в Сегунду. Клуб не набрал баллов, стартовав с поражения. Команда уступила «Спортингу» из Хихона со счетом 0:1. Сейчас «Бургос» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб не запомнился хорошими результатами и, скорее всего, будет сражаться за выживание в этом сезоне.
Информация для ставок
● «Бургос» не побеждает шесть игр кряду
● «Леганес» выиграл три матча из последних пяти
● «Бургос» не забивает пять игр кряду
Прогноз
«Леганес» выглядит предпочтительнее своего оппонента. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.98.
Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».