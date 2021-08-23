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«Леганес» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (23.08.2021)

вчера, 12:37

Сегунда возвращается, представляя болельщикам поединок «Леганес» — «Бургос». Букмекеры Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Леганес
Бургос
0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.495.82
Фонбет Live! 1.45 3.05 28.00
Мелбет 1.65 3.43 6.24
1XBET 1.67 3.58 5.30
BetBoom Live! 1.47 2.98 18.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Леганес». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничейный исход по 3.50 и на победу гостей по 5.80.

Форма команд

«Леганес» в этом сезоне стартовал не так, как планировал. Команда не смогла набрать баллов и расположилась на 18-й строчке в турнирной таблице. В прошлом сезоне «Леганес» смотрелся очень хорошо и претендовал на повышение в классе, но в последний момент команда провалилась.

«Бургос» неудачно ворвался в Сегунду. Клуб не набрал баллов, стартовав с поражения. Команда уступила «Спортингу» из Хихона со счетом 0:1. Сейчас «Бургос» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. В товарищеских матчах клуб не запомнился хорошими результатами и, скорее всего, будет сражаться за выживание в этом сезоне.

Информация для ставок

● «Бургос» не побеждает шесть игр кряду

● «Леганес» выиграл три матча из последних пяти

● «Бургос» не забивает пять игр кряду

Прогноз

«Леганес» выглядит предпочтительнее своего оппонента. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на голы в обоих таймах по коэффициенту 1.98.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.08 1.88 1.60 2.41
BetBoom Live! 1.25 3.65 1.17 4.70 1.03 10.10
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shlomo
shlomo
вчера в 14:44
Хозяева не проиграют
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