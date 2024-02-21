«Легия» — «Мольде». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

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вчера, 11:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является польский клуб. Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Мольде» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Легия» еще на 20 минуте первого матча выглядела безнадежно, уступая в три мяча на выезде, но два забитых гола помогли сохранить интригу в этом противостоянии. Коллектив идет лишь на пятом месте в чемпионате Польши и отстает на шесть пунктов от лидера, и может сосредоточиться на ответном поединке с клубом из Норвегии. Два последних матча «Легии» завершились домашней ничьей с «Пущей» (1:1) и поражением от «Мольде» (2:3).

«Мольде» упустил огромное преимущество в первом матче и на выезде к отчаянным фанатам «Легии» едет с запасом всего в один забитый мяч, что может сыграть злую шутку с норвежцами. В своем чемпионате коллектив завершил лишь на пятом месте, но выиграл кубок страны, что дает ему место в Лиге Европы на будущий сезон. Таким образом вылет в этом раунде будет воспринят очень болезненно. В двух последних товарищеских поединках «Мольде» проиграл «Копенгагену» (1:3) и победой над «Мидтьюлландом» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Мольде» завершились исходом «обе забьют»

«Легия» не проигрывает на своем поле уже 10 поединков подряд

Два из трех последних матчей между клубами завершились вничью

В двух из трех встреч команд закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Легия» показывает неплохой футбол и на своем стадионе сможет окончательно сломить сопротивление «Мольде». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в основное время по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.