«Легия» — «Ракув Ченстохова». Прогноз на матч за Суперкубок Польши (17.07.2021)

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вчера, 06:55

«Легия» и «Ракув Ченстохова» сыграют в матче за Суперкубок Польши. Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Легию» фаворитом этого матча. Поставить на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 1.93. Ничейный результат котируется в 3.5, а победа «Ракува» принесет выигрыш по коэффициенту 4.00.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.9. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Легия» уже проводила официальные встречи в этом сезоне и смогла достаточно спокойно пройти в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Будё-Глимт», обыграв его дважды, сначала на выезде (3:2), а потом — в домашнем поединке (2:0). К матчу за трофей команда подходит в отличном настроении и готова показать свой лучший футбол.

«Ракув» готовился к поединку за Суперкубок и началу сезона через контрольные поединки, где смог одолеть донецкий «Шахтер» (2:1), а также сыграть вничью с «Тиролем» (3:3) и «Ред Булл Зальцбург» (2:2). Команда будет делать всё возможное, чтобы сотворить сенсацию и постараться отобрать трофей у более сильного соперника.

Информация для ставок

«Легия» не проигрывает пять поединков подряд

Последние пять игр с участием «Ракува» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Предыдущая очная встреча команд завершилась победой «Легии» (2:0)

«Легия» забивает «Ракуву» минимум два гола в четырех матчах кряду

Прогноз

Поединок за трофей обещает быть интересными и богатым на события. Мы увидим игру, где преимуществом будет владеть более квалифицированная команда, то есть «Легия». Скорее всего, команда из Варшавы сможет забить в ворота своих соперников несколько мячей и оформить положительный результат. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Легии» по коэффициенту 1.93.

Также букмекеры предлагают два интересных коэффициента на исходы матча «Сеара» — «Атлетико Паранаэнсе».