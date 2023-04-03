«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2023)

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вчера, 13:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Астон Виллы» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лестер» проводит очень слабый для себя сезона и сейчас даже находится в зоне вылета. Коллектив располагается лишь на 19 месте с 25 баллами, но от спасительной 17 позиции их отделяет лишь два пункта. Чтобы не иметь проблем в самой концовке сезона, клубу необходимо срочно улучшить результаты. Два последних матча «Лестера» завершились выездным поражением от «Кристал Пэласа» (1:2) и ничьей с «Брентфордом» (1:1).

«Астон Вилла» наоборот, в последних матчах показывает блестящие результаты и набрала 13 баллов в пяти последних турах. Команда заслуженно занимает девятое место с набранным 41 пунктов и всего в двух очках находится от зоны еврокубков. В прошлом туре «Астон Вилла» по делу обыграла «Челси» на выезде (2:0), а ранее оказалась сильнее «Борнмута» (3:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает уже пять матчей подряд в АПЛ

«Лестер» проиграл шесть из семи последних поединков

«Астон Вилла» и «Лестер» обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Команды не так много забивают в личных встречах между собой, поэтому предположим, что и этот матч будет нерезультативным. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.