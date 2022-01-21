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«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

вчера, 16:52

23 января 2022 года в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии «Лестер» сыграет с «Брайтоном». Этот поединок пройдет на арене «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.60 3.35 2.70
BetBoom 2.62 3.35 2.85

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является «Лестер». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Брайтона» в 2.80. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Лестера» десятая строчка в турнирной таблице и 25 баллов в активе. У клуба семь побед, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 33 гола и пропустил 36 мячей. В последних встречах «лисы» не могут похвастаться хорошей игрой, но есть результаты — победы над «Ливерпулем» со счетом 1:0 и «Ньюкаслом» 4:0, а также поражения от «Тоттенхэма» 2:3 и «Манчестер Сити» 6:3.

«Брайтон» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 баллов. У команды шесть побед, 11 ничьих и четыре поражения. Коллектив забил 22 гола и пропустил 22 мяча. В последних матчах «Брайтон» выглядит неплохо, команда активно набирает баллы и старается подняться выше — ничья с «Челси» со счетом 1:1, а также с «Кристал Пэлас» 1:1 и победа над «Эвертоном» 2:3.

Информация для ставок

  • «Брайтон» не проигрывает вот уже шесть игр кряду
  • «Лестер» проиграл в трех матчах из последних пяти
  • У «Брайтона» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Брайтон» по коэффициенту 4.90. Эта команда не проигрывает вот уже шесть матчей кряду, она хорошо смотрится в АПЛ и наверняка не захочет проигрывать «Лестеру» в этой битве.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:49
Игра на три результата
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