«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.01.2021)

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16 января 2021, 05:18

«Лестер» в рамках 19-го тура АПЛ примет у себя «Саутгемптон». Оба клуба демонстрируют неплохой футбол в этом сезоне. Букмекеры уже сделали свой прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Лестер» под руководством бывшего тренера «Ливерпуля» Брендана Роджерса выбился в топ-5 текущего розыгрыша Премьер-Лиги. Именно «Лестер» БК Фонбет видит фаворитом встречи с «Саутгемптоном». На победу «лис» рекомендуется сделать ставку с коэффициентом 1,90. Ничейный исход оценили в 3,75, а на победу «Саутгемптона» представлен коэффициент 4,00

Форма команд

После назначения Роджерса на пост тренера «Лестера» клуб заиграл новыми красками. Джейми Варди является лучшим бомбардиром команды с 11 забитыми мячами, а «Лестер» идет на 4-месте в таблице с 32 очками в активе. Свой последний матч «лисы» выиграли со счетом 4:0, выбив «Сток Сити» из Кубка Англии.

«Саутгемптон», как и «Лестер», ударно начал сезон. Команда под руководством Ральфа Хазенхюттля идет на 7-м месте с 29 баллами в активе. В последнем матче «святые» обыграли действующего чемпиона «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Информация для ставок

В прошлом сезоне «Лестер» в матче с «Саутгемптоном» установил рекорд АПЛ , одержав самую крупную победу на выезде (9:0) в истории турнира

, одержав самую крупную победу на выезде (9:0) в истории турнира Три из последних пяти матчей между этими командами закончились со счетом 2:1

В последних трёх очных встречах команд было забито 15 мячей

Прогноз

«Лестер» играет в хороший футбол и может добраться до второй строчки в турнирной таблице, если обыграет своего соперника. Учитывая любовь этих команд к забитым мячам, БК Фонбет рекомендуют сделать ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,68 Еще одна популярная ставка — тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 1,77