«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

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вчера, 17:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Лестера» оценивается по 3.45, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Лестер» набрал всего четыре очка в пяти последних турах АПЛ и рассчитывать на серьезные места в этом сезоне команде не приходится. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает 14 место с 21 набранным баллом и отстает от «Нотттингем Форест» на три пункта. В прошлом туре «Лестер» обыграл на выезде «Астон Виллу» (4:2), а ранее одолел «Уолсолл» (1:0) в кубке ФА .

«Тоттенхэм» в прошлом туре переиграл чемпиона Англии «Манчестер Сити» (1:0) и это должно положительно повлиять на настрой «шпор» в следующих встречах. Команда занимает пятое место с 39 очками и рассчитывает побороться за зону Лиги Чемпионов по итогам сезона. До поединка с подопечными Пепа Гвардиолы, «Тоттенхэм» крупно выиграл у «Престона» в кубке ФА (3:0) и одолел «Фулхэм» в АПЛ (1:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Тоттенхэма» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лестер» выиграл лишь четыре из десяти последних поединков

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лестер» проиграл «Тоттенхэму» уже четыре поединка подряд

Прогноз

Команды много забивают в личных встречах, поэтому предлагаем и в этот раз поверить в результативный поединок. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.