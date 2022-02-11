«Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (13.02.2022)

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вчера, 16:53

13 февраля 2022 года состоится поединок «Лестер Сити — Вест Хэм Юнайтед». Матч пройдет в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум». Букмекеры Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Вест Хэм». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев в 2.90. Дополнительная ставка — обе команды забьют по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Лестер» идет в нынешнем сезоне на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 26 баллов. У команд семь побед, пять ничьих и девять поражений. Коллектив забил 34 гола и пропустил 39 мячей. В последних встречах у «лис» большие проблемы, они не побеждают и часто теряют очки в матчах со слабыми командами — поражение от «Ливерпуля» со счетом 2:0, а также ничья с «Брайтоном» 1:1 и фиаско с «Тоттенхэмом» 2:3.

«Вест Хэм» идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 баллов. У коллектива 12 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб выиграл 12 поединков, четыре раза играл вничью и проиграл в восьми встречах. Всего у лондонской команды 42 забитых мяча и 31 пропущенный гол. В последних играх «Вест Хэм» выглядит не лучшим образом — победа над «Уотфордом» со счетом 1:0, а также поражения от «Манчестер Юнайтед» 1:0 и от «Лидса» 2:3.

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл три матча из последних пяти

«Лестер» не может выиграть вот уже четыре игры кряду

У «Вест Хэма» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Лестера» по коэффициенту 1.60. Несмотря на плохие результаты этого клуба, на грядущий поединок «лисы» могут настроиться и забрать очки у оппонента.