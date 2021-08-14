«Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

«Лестер» примет «Вулверхэмптон» в рамках первого тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
1 : 0
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу гостей по 5.20.
Форма команд
«Лестер» удивил болельщиков в прошлом сезоне и продолжает это делать в нынешнем. Команда хорошо проявила себя в товарищеских поединках, а в официальной игре за Суперкубок Англии показала что-то невероятное. Скромный «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» и выиграл еще один трофей.
«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне показал отвратительный уровень игры. Этим летом клуб потерял главного тренера, который теперь руководит «Тоттенхэмом». Ушли некоторые игроки, но остался звездный Адама Траоре. В товарищеских матчах испанец не помог, команда проиграла три поединка.
Информация для ставок
● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти
● «Лестер» не проигрывает три матча подряд
● «Вулверхэмптон» пропускает минимум один мяч четыре игры кряду
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.