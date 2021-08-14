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«Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (14.08.2021)

вчера, 09:09

«Лестер» примет «Вулверхэмптон» в рамках первого тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.713.865.48
Фонбет Live! 1.03 17.00 100.00
Мелбет 1.70 4.13 5.00
1XBET 1.80 3.82 5.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.70 и на победу гостей по 5.20.

Форма команд

«Лестер» удивил болельщиков в прошлом сезоне и продолжает это делать в нынешнем. Команда хорошо проявила себя в товарищеских поединках, а в официальной игре за Суперкубок Англии показала что-то невероятное. Скромный «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» и выиграл еще один трофей.

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне показал отвратительный уровень игры. Этим летом клуб потерял главного тренера, который теперь руководит «Тоттенхэмом». Ушли некоторые игроки, но остался звездный Адама Траоре. В товарищеских матчах испанец не помог, команда проиграла три поединка.

Информация для ставок

● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти

● «Лестер» не проигрывает три матча подряд

● «Вулверхэмптон» пропускает минимум один мяч четыре игры кряду

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в Бундеслиге.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.91 2.00 1.48 2.85
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 1.57 2.47
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Все комментарии
eamb9tm6u3t9
eamb9tm6u3t9
вчера в 12:19
Футбольный клуб Лестер Сити одержит победу.
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